洛市廚餘回收 容器免費贈

洛杉磯環衛部現提供免費「綠色垃圾桶」，居民可以將食物殘渣以及更多的可堆肥物品放入綠色垃圾桶。（LA Sanitation）

洛杉磯 環衛局（LA Sanitation）開始在全市推行有機項目，洛市居民可以申請「綠色垃圾桶」，將食物殘渣以及更多的可堆肥物品放入綠色垃圾桶。該計劃是遵守參議院第1383號法案努力的一部分，該法案要求各管轄區到 2075年將垃圾填埋場的有機廢物處理量減少 75%。

自 2019 年以來，LA Sanitation 開展了一項收集路邊可堆肥材料的試點計劃，去年夏天將其從 1萬8000 戶擴大到 4萬戶。

為了幫助居民開始回收食物殘渣，LASAN向洛杉磯市居民提供免費的「綠色垃圾桶」。這些桶可在參與分發點預先登記領取，每戶一桶，送完即止。居民可以在一週內收集食物殘渣，並將桶中的廚餘垃圾與庭院垃圾一起倒入綠色垃圾桶，以供每週收集。

居民可以在綠色垃圾桶放入以下「有機垃圾」，包括水果、蔬菜，乳製品、蛋殼，麵包、麥片、穀物、米飯、義大利 麵、豆類，肉、骨、魚、貝殼，咖啡 渣，食物弄髒的紙製品，庭院垃圾、鮮花和乾淨的未經處理的木材。需要注意的是，以下物品並不能放入綠色垃圾桶，包括塑膠、標有「可生物降解」或「可堆肥」產品，玻璃、貼紙、橡皮筋、塑料、蠟、塗料等。

「有機垃圾」佔垃圾填埋場處置的大部分廢物。LASAN自1990年以來就制定了一項收集和回收庭院修剪物和糞便的計劃，並且在過去 20 年中一直在培訓城市居民，如何通過堆肥車間管理自家後院的有機廢物。當有機廢物被掩埋在垃圾填埋場時，它可以厭氧分解（無氧）並產生甲烷氣體，這是一種對環境有負面影響的強效溫室氣體。

由於回收有機廢物有助於減少溫室氣體排放，LASAN正在開展多項計劃，從而再利用食物垃圾和可堆肥材料，防止它們被掩埋在垃圾填埋場。這些計劃包括防止食物浪費、拯救可食用食物以向面臨糧食不安全的人們提供膳食、從食物殘渣中創造可再生能源，以及通過堆肥肥沃土壤等。

民眾可以前往lacitysan.org/organics申請免費「綠色垃圾桶」。