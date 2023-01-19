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法鼓山新春法會 點燈祈福

洛杉磯訊
法鼓山美國洛杉磯道場，將於1月22日農曆新春年初一上午11起至下午4點舉辦慶新春，迎兔年活動。（主辦單位提供）
法鼓山美國洛杉磯道場，將於1月22日農曆新春年初一上午11起至下午4點舉辦慶新春，迎兔年活動。（主辦單位提供）

法鼓山美國洛杉磯道場，將於1月22日農曆新春年初一上午11起至下午4點舉辦慶新春，迎兔年，福慧自在活動，歡迎大眾在大年初一來法鼓山美國洛杉磯道場走春迎福。屆時將有新春法會、點燈、賞畫、寫祈福卡、喝春茶、拿福袋，向法師拜年和義工菩薩一起迎春祈福等活動。

法鼓山美國洛杉磯道場將於當天上午9:30分舉行新春法會-拜88佛揭開新春活動序幕；在活動現場準備了祈願樹，平安燈，趣味剪紙，拓印，茶禪，繼程法師墨寶展等活動，初二早上舉行觀音法會，及兩場茶禪，讓新的一年在豐富多彩的活動中推展開來。

法鼓山美國洛杉磯道場中特別設立一棵祈願樹，讓來訪的菩薩親自寫下對2023年的願望並掛在祈願樹上，祈求願望成真；道場也為大家準備平安燈，在農曆新春，為全家點一盞平安燈，願兔年平平安安。提高動手能力是促進智力發展的好方法，現場為到訪的菩薩準備了親子手作同樂的趣味剪紙及拓印攤位，讓來賓和您的小菩薩體驗親子一起手腦並用的中國文化藝術。

生活處處皆是禪，行、住、坐、臥都可以成為禪修的一部分，年初一法鼓山美國洛杉磯道場的活動備有三場的茶禪，上午11點，下午1點30分及下午2點30分，每場40分鐘。茶禪講求身心放鬆，務求品茶時能做到「身在哪裏，心在哪裏，清楚放鬆，全身放鬆」。隨後茶主人會給參加的菩薩泡三巡茶，期間需要禁語，直至三巡過後，大家便可以談話，互相交流感受。「藉茶練心」的修行，可以體會到更多佛法的智慧。

初一的活動現場還有繼程法師的墨寶和壺圖展。

法鼓山美國洛杉磯道場位於4530 N. Peck Rd, El Monte, CA 91732，詳請請洽: 626-350-4388。或上網http://www.ddmbala.org/查詢詳請。

法鼓山美國洛杉磯道場，將於1月22日農曆新春年初一上午11起至下午4點舉辦慶新春...
法鼓山美國洛杉磯道場，將於1月22日農曆新春年初一上午11起至下午4點舉辦慶新春，迎兔年活動。（主辦單位提供）

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