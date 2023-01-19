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加州1月600多起山體滑坡

洛杉磯訊
自今年年初以來，加州已發生600多起山體滑坡。（Unsplash.com）
自今年年初以來，加州已發生600多起山體滑坡。（Unsplash.com）

根據加州地質調查局（California Geological Survey）的數據，自去年12月30日以來，特別潮濕的冬季已在加州造成600多起山體滑坡。

在過去的一個月裡，西海岸遭受雨雪襲擊，潮濕的天氣導致嚴重洪水、樹木倒塌和山體滑坡。根據地質調查局的地圖，受山體滑坡影響最嚴重的地區，位於舊金山灣區(Bay Area)、佛瑞斯諾（Fresno）附近的中加州和范杜拉（Ventura）附近的南加州。

范杜拉縣官員表示，在奧海（Ojai）附近的洛斯帕德雷斯國家森林（Los Padres National Forest），清理通往Matilija偏遠峽谷社區的唯一道路，可能需要長達三周時間，維修可能需要六個月。據范杜拉縣警局稱，有70多名居民被直升機疏散，但少數人拒絕離開。

警局辦公室在聲明中指出，在一些地方，高聳的岩石和泥土堆超過40呎，阻礙通道，使居民與峽谷隔離開來。

自去年12月下旬以來的九條大氣層河流，導致全加州範圍內的停電、洪水、堤壩決堤、沖刷和山體滑坡， 至少有20人已經遇難。大部分洪水來得既快又危險， 在帕索羅布爾斯區（Paso Robles），一名五歲男孩被上漲的洪水從母親懷抱中沖走。

加州 洪水 灣區

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