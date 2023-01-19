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洛城新語／加州暴降雨雪 何時脫離乾旱？

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加州去年12月底起，三星期內連降暴雨、高山暴雪，有些山區降雪量逾400吋，破100多年紀錄，雨量較歷年平均值增加200%至600%，北加和沙加緬度很多地區有淹水災情，拜登總統都來視察；南加聖塔芭芭拉縣Cachuma水庫爆滿，成為首個須洩洪的水庫。加州乾旱狀況減輕，但旱情是否完結，須等4月1日雨季結束，州府測量雪量後才能給出答案。

加州太乾太渴了。2011年到2019年長達七年乾旱，2020到2022年再遇三年乾旱，很多地區進入有歷史紀錄以來最不尋常的旱情。美國乾旱分五個等級，從不正常乾燥(Abnormally Dry)、中度(Moderate Drought)、嚴重(Severe Drought)、極度(Extreme Drought)到極端不尋常(Exceptional Drought)。

之前加州大部分地區進入第四或第五級乾旱。大量降雨後，多數地區改善至第二級中度或第三級嚴重乾旱，還未擺脫乾旱。未來70天，4月1日雨季結束前需有更多雨雪，乾旱或許有希望解除。

都鬧水災了，旱情還未解決，是不是難讓人信服？綜合實況和專家說法：一，加州太大，乾旱和降雨各地差別大，少數地區鬧水災，多數地區只脫離極度乾旱，擺脫旱情言之過早。主因在土壤中含水分少得驚人，大量雨雪被土壤吸收，短期內溼潤，長期能否脫離旱情，要靠持續降雨。

二，加州有1300座水庫(resovoirs)、1400座水壩(dams)，供灌溉和民生用水，農業灌溉用掉80%的水，民生用水僅占20%。去年底所有水庫透支，儲水量達歷史新低。連續暴雨後，加州最大的Shasta水壩，目前儲水量僅達歷史平均值53%；第二大水壩Oroville，也只達歷史平均值58%，大部分水庫都這樣，降雨只挹注「赤字」，還沒有「盈餘」。

可喜的是，各水壩目前每天進水量增加，但多數還在半滿以下的低水位。也供應加州部分用水的內華達州科羅拉多河，胡佛水壩上游的密德湖接近乾涸，目前水位僅上升四、五呎而已，還是極度缺水。

三，加州有200萬口水井，提供降雨不足時灌溉用水，造成地下水嚴重過耗和枯竭，很多水井已沒水可抽，70%以上水井水位創歷史最低值。州府嚴管再挖井，地下水創新低，須靠多年降雨滲透土壤後補充。短期降雨，無法改善地下水的糟糕情況。

四，高山積雪能保住水量，積雪有如大冰箱儲存住水，等夏天再慢慢融化，提供森林、河流水量，也為乾季的水壩注入新水，是加州重要天然水資源。今年好現象是很多高山積雪破歷史紀錄，雪的含水量也高於正常值，對改善旱情大有裨益。

加州能否解除乾旱，要靠老天爺繼續下雨，且連續幾年多雨，整個水源生態系統才能獲修補恢復。州府宣布用水進入緊急狀態後，民眾節約用水，使總體用水量減少16%，今年大雨救活的首要對象應是農業，部分農地將恢復耕作，政府依然會宣導節約用水，能否擺脫旱情，今年內或許難有答案。

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