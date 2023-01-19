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園藝達人許希聖 率舞龍隊疫後慶新春

記者啟鉻／洛杉磯報導
許希聖的舞龍隊在社區活動表演。（受訪者提供）
許希聖的舞龍隊在社區活動表演。（受訪者提供）

南加華人社區園藝達人「花哥」許希聖，舉辦過多次園藝講座。但他帶領的舞龍隊也很有名，世界日報新春農曆兔年年節展，他將有兩支舞龍隊參加表演。許希聖說，舞龍隊穿行在商攤遊人中，將為年節展打造新春歡樂，和生氣勃勃的氣氛。

許希聖說，兩支舞龍隊，參與者20人左右，為了世界日報年節展，特意編排多個隊形。他負責在舞龍隊擔任前導龍珠，其他龍頭、龍尾、龍腳也都由愛好舞龍的義工擔任。他說，今年春節舞龍隊格外忙碌，幾乎每天都會出現在社區的節慶活動中。

許希聖指出，疫情大流行接近尾聲，大家都希望歡歡樂樂、輕輕鬆鬆過個年，節慶活動當然少不了舞龍的傳統活動。

他表示，舞龍隊多次參加過世界日報年節展，出現在四季廣場、明珠廣場等多個商場。自舞龍隊開始在社區表演後，已表演近200場，參與舞龍的成員來自兩岸三地，有不同年齡層次。現在算起來，參加舞龍的義工也有數百人次，而且喜歡舞龍的女生多於男生。除了參加華人社區活動，他也會向主流學區介紹傳統華人舞龍，現場演示並鼓勵學生們參與，以及宣講舞龍歷史。他認為，這是在傳播中華文化，讓美國各族裔年輕人了解華人文化傳統。

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