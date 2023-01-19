20多家餐飲酒吧、7000多部老虎機 「博彩勝地」樂趣多

Yaamava’ Resort & Casino at San Manuel賭場，集博彩、娛樂和美食於一身，為南加州首屈一指的賭場度假村。（該賭場提供）

第二次贊助世界日報年節展活動的Yaamava’ Resort & Casino at San Manuel賭場，今年雖不會在活動現場安排攤位，但會在現場兩端的街區，即嘉惠爾街（Garfield Ave.）和阿罕布拉街（Alhambra Ave.）懸掛兩個大型的橫條（Banner），共襄盛舉。這家賭場集博彩、娛樂和美食 於一身，為南加州 首屈一指的賭場度假村。

Yaamava’擁有一棟全新的豪華酒店大樓、全方位服務的水療中心，二十多家酒吧和餐館，而最近落成啟用的Yaamava’劇院，更是巫啟賢感恩演唱會的舉辦地點，也是美國葛萊美獲獎歌手Pink和喜劇演員Kevin Hart 巡演開唱的場館。

Yaamava’是美國西岸老虎機數量最多的賭場，7000多部老虎機中，其中就有可以下注高達5000元的。並且有多達五間高額投注廳，可享受每注最高可達2萬5000元刺激賭桌遊戲。的確是南加 州的終極博彩勝地。

Yaamava’距離洛杉磯市中心僅65英里，從I-10公路驅車向東便能輕鬆到達，為南加州居民提供一個絕佳的度假好去處。加入免費的Club Serrano 玩家俱樂部，可獲得獎勵積分，換取各種獎賞和優惠，如音樂會門票、免費享用該賭場著名的龍蝦海鮮自助餐，當然還有Free Play，在數以千計的老虎機遊戲中一試手氣。在目前特別優惠活動結束前加入的新會員，將獲得與其他賭場匹配的等級和獎賞。

經過最近兩年的新建和擴張，Yaamava’已贏得多家出版物的讀者票選為「最佳賭場」，因為Yaamava’不斷精益求精，增添各種便利設施和娛樂項目。11月全新開幕的909 Food Hall 便是一個體現美食、啤酒、球迷文化，充滿活力的體育酒吧。場內有一個寛50英尺、高12英尺的壯觀大螢幕，可分成170多個螢幕展示不同的比賽鏡頭。全規模酒吧有32種輪替品牌的龍頭啤酒，搭配美味的比薩餅和燒烤，絕對是球迷們歡聚一堂的終極觀賽場所，帶給大家在加州絕無僅有的刺激體驗。

Yaamava’ Resort & Casino由聖曼努埃爾娛樂局（San Manuel Entertainment Authority，簡稱SMEA）擁有和經營。該賭場度假村位於加州高地（Highland）市，擁有面向聖伯納汀諾山脈的廣闊視野。在2021年，高山賭場和聖曼努埃爾部落政府業務部獲全球工作場所文化權威認證為「最佳工作場所」。