我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街高管：在家上班行不通 花旗CEO：偷懶者須回辦公室

中國女子在韓整容 手術一半心跳停止 搶救無效身亡

LAX砸6.5萬 修復國際航廈門前的洛杉磯前市長雕像

記者張宏/洛杉磯報導
LAX對前洛杉磯市長Tom Bradley著名的青銅頭像花費近三年的時間進行專業修復。（LAX提供）
LAX對前洛杉磯市長Tom Bradley著名的青銅頭像花費近三年的時間進行專業修復。（LAX提供）

經過近三年「雪藏」修復，前洛杉磯非裔市長布萊利（Tom Bradley）著名的青銅頭像，終於回到以其名字命名的布萊利（Tom Bradley）國際航廈，將於今年年底安裝在國際航廈出發層入口處的新位置。

每個進出國際航廈的旅客都會對這座人頭雕像印象深刻。布萊利半身像是一座10英尺高的青銅和花崗岩雕塑，是藝術家Serge Sarkis於1987 年創作，由布萊利當時贈予洛杉磯國際機場。布萊利是洛杉磯第一位非裔市長，1973至1993年在任20年，並於1998年逝世。他的頭像原來位於國際航廈的門口，2020年因為國際航廈施工，雕像被搬離。在此之前， 過去30多年來，這座雕像迎接了數以千萬的旅客，是國際航廈地標性的所在。

洛杉磯世界機場首席執行官Justin Erbacci表示，曾擔任洛市市長的布萊利是洛杉磯的標誌性人物，已成為國際航廈代名詞，該航廈每年接待來自世界各地的數百萬人。很自豪能夠幫助保護和修復布萊利著名的頭像，讓其恢復光彩，繼續在未來幾十年迎接遊客。

在國際航廈施工期間，LAX斥資6萬5000元，由藝術團隊成立雕塑保護工作室、Carnevale & Lohr 和現代藝術鑄造廠對這座頭像進行精心修復和保護。 雕塑保護工作室在移除雕塑、清潔和準備在青銅表面添加新的銅綠等工作，起著關鍵作用。 Carnevale & Lohr的工作室對雕塑進行拆除和裝箱，並製作了底板。 雕像最初的製造商Modern Art Foundry從紐約派出一個團隊，來更新雕塑表面的老化銅綠。

每個進出國際航廈的旅客都會對這座人頭雕像印象深刻。（LAX提供）
每個進出國際航廈的旅客都會對這座人頭雕像印象深刻。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 雕塑 非裔

上一則

Larry Flynt's Lucky Lady Casino 迎農曆新年 每一小時抽獎

下一則

雷傑納隆科學獎2023學者獎／張恩澤研發癌症檢測 獲耶魯提前錄取

延伸閱讀

9名美公民從洛杉磯走私670萬元大麻到倫敦被繳獲

9名美公民從洛杉磯走私670萬元大麻到倫敦被繳獲
紐瓦克機場新航廈 啟用首日竟傳停電、安檢違規

紐瓦克機場新航廈 啟用首日竟傳停電、安檢違規
洛城新語／洛杉磯「路怒症」不可等閒視之

洛城新語／洛杉磯「路怒症」不可等閒視之
天冷下雨去哪？在LA附近體驗泡湯、泥浴 愉悅又健康

天冷下雨去哪？在LA附近體驗泡湯、泥浴 愉悅又健康
降雨量破45年紀錄 南加變澤國 不少人家後院變小湖

降雨量破45年紀錄 南加變澤國 不少人家後院變小湖
紐瓦克機場新航廈A整修完成 1月12日啟用

紐瓦克機場新航廈A整修完成 1月12日啟用

熱門新聞

華人林先生分享自己當網約車的經歷。 (Shutterstock)

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

2023-01-11 13:07
唐國強在洛杉磯也擁有百萬豪宅。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱「毛澤東」也潤？獨家直擊唐國強LA大豪宅

2023-01-12 21:57
好市多今年的新春年貨林林總總。（記者楊青/攝影）

好市多年貨多 佛跳牆上架2小時搶購一空 洋人也慕名嘗鮮

2023-01-17 02:20
美國超市大米種類多，一不小心就「踩雷」。（記者王若然／攝影）

好市多買米不踩雷 這兩種最對華人口味

2023-01-16 02:20
陳力生前出席富豪俱樂部活動。（本報檔案照）

「珍寶幣」騙華人 涉案1.47億…富豪集團創辦人陳力死於獄中

2023-01-14 19:32
Amtrak普通車廂內的座椅寬敞而舒適。（記者劉子為/攝影）

洛杉磯出發遊遍美國10個城只要299元 唯優惠倒數讀秒

2023-01-15 17:11

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去

氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去
吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰
神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」
輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗

輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗
影／穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走

影／穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走