LAX砸6.5萬 修復國際航廈門前的洛杉磯前市長雕像

LAX對前洛杉磯市長Tom Bradley著名的青銅頭像花費近三年的時間進行專業修復。（LAX提供）

經過近三年「雪藏」修復，前洛杉磯非裔 市長布萊利（Tom Bradley）著名的青銅頭像，終於回到以其名字命名的布萊利（Tom Bradley）國際航廈，將於今年年底安裝在國際航廈出發層入口處的新位置。

每個進出國際航廈的旅客都會對這座人頭雕像印象深刻。布萊利半身像是一座10英尺高的青銅和花崗岩雕塑 ，是藝術家Serge Sarkis於1987 年創作，由布萊利當時贈予洛杉磯國際機場 。布萊利是洛杉磯第一位非裔市長，1973至1993年在任20年，並於1998年逝世。他的頭像原來位於國際航廈的門口，2020年因為國際航廈施工，雕像被搬離。在此之前， 過去30多年來，這座雕像迎接了數以千萬的旅客，是國際航廈地標性的所在。

洛杉磯世界機場首席執行官Justin Erbacci表示，曾擔任洛市市長的布萊利是洛杉磯的標誌性人物，已成為國際航廈代名詞，該航廈每年接待來自世界各地的數百萬人。很自豪能夠幫助保護和修復布萊利著名的頭像，讓其恢復光彩，繼續在未來幾十年迎接遊客。