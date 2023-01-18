LAX砸6.5萬 修復國際航廈門前的洛杉磯前市長雕像
經過近三年「雪藏」修復，前洛杉磯非裔市長布萊利（Tom Bradley）著名的青銅頭像，終於回到以其名字命名的布萊利（Tom Bradley）國際航廈，將於今年年底安裝在國際航廈出發層入口處的新位置。
每個進出國際航廈的旅客都會對這座人頭雕像印象深刻。布萊利半身像是一座10英尺高的青銅和花崗岩雕塑，是藝術家Serge Sarkis於1987 年創作，由布萊利當時贈予洛杉磯國際機場。布萊利是洛杉磯第一位非裔市長，1973至1993年在任20年，並於1998年逝世。他的頭像原來位於國際航廈的門口，2020年因為國際航廈施工，雕像被搬離。在此之前， 過去30多年來，這座雕像迎接了數以千萬的旅客，是國際航廈地標性的所在。
洛杉磯世界機場首席執行官Justin Erbacci表示，曾擔任洛市市長的布萊利是洛杉磯的標誌性人物，已成為國際航廈代名詞，該航廈每年接待來自世界各地的數百萬人。很自豪能夠幫助保護和修復布萊利著名的頭像，讓其恢復光彩，繼續在未來幾十年迎接遊客。
在國際航廈施工期間，LAX斥資6萬5000元，由藝術團隊成立雕塑保護工作室、Carnevale & Lohr 和現代藝術鑄造廠對這座頭像進行精心修復和保護。 雕塑保護工作室在移除雕塑、清潔和準備在青銅表面添加新的銅綠等工作，起著關鍵作用。 Carnevale & Lohr的工作室對雕塑進行拆除和裝箱，並製作了底板。 雕像最初的製造商Modern Art Foundry從紐約派出一個團隊，來更新雕塑表面的老化銅綠。
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