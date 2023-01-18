拉古那伍茲新年晚會 節目水準高

拉古納伍茲退休社區新年晚會中的彝族舞蹈，亮麗的少數民族服飾格外吸晴。（桂雲藝術團提供）

一年一度的拉古那伍茲慶祝農曆新年晚會，1月14日在當地的大劇院舉行，雖然下著大雨但是觀眾的熱情不減，看完之後都覺得節目的水準很高，不虛此行。

今年的晚會是由瑞雲藝術團主辦，創辦人為黃家瑞及李桂雲，2012年他們遷入拉古那山莊之後就覺得應該為此地的華裔 老人提供一些服務，注入一些活力，於是開辦了歌唱，舞蹈，樂器及平劇班，吸引了不少華人 參與，他們更在戲院舉行一年一度的才藝展示會，以茲鼓勵。

晚會由五位中學生組成的擊鼓隊展開序幕，他們邊擊鼓，邊表演，充滿了活力， 立刻給現場帶來熱鬧氣氛，接著是由青花瓷國樂團表演的國樂合奏，成員是由拉古那山莊居民組成，他們定期排練，現在交出了亮麗的成績單。

李桂雲的京劇 彩唱 「西廂記」，一出場就贏得熱烈喝彩聲，她的彩妝非常吸睛，由上海一級琴師閻一川操琴，洛城名票湯伯玉演唱「空城計」 唱作俱佳。由於有字幕配合，大家都能欣賞。巴烏及葫蘆絲獨奏是由國家一級民樂演奏家林水英擔任，她身著一身藏服，演出的音樂是如此的優美，將才藝展現無遺。

最值得一提的是三合一的演出，黃家瑞彈古箏，在他的悠揚聲中，逸麗舞蹈團團長汪逸麗以感性的聲音朗讀「 春江花月夜」 ，接著是娜娜舞蹈團團長娜娜的獨舞，三人合作，一氣呵成，這是一次創舉。