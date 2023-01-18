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拉古那伍茲新年晚會 節目水準高

拉古那伍茲市訊
拉古納伍茲退休社區新年晚會中的彝族舞蹈，亮麗的少數民族服飾格外吸晴。（桂雲藝術團提供）
拉古納伍茲退休社區新年晚會中的彝族舞蹈，亮麗的少數民族服飾格外吸晴。（桂雲藝術團提供）

一年一度的拉古那伍茲慶祝農曆新年晚會，1月14日在當地的大劇院舉行，雖然下著大雨但是觀眾的熱情不減，看完之後都覺得節目的水準很高，不虛此行。

今年的晚會是由瑞雲藝術團主辦，創辦人為黃家瑞及李桂雲，2012年他們遷入拉古那山莊之後就覺得應該為此地的華裔老人提供一些服務，注入一些活力，於是開辦了歌唱，舞蹈，樂器及平劇班，吸引了不少華人參與，他們更在戲院舉行一年一度的才藝展示會，以茲鼓勵。

晚會由五位中學生組成的擊鼓隊展開序幕，他們邊擊鼓，邊表演，充滿了活力， 立刻給現場帶來熱鬧氣氛，接著是由青花瓷國樂團表演的國樂合奏，成員是由拉古那山莊居民組成，他們定期排練，現在交出了亮麗的成績單。

李桂雲的京劇彩唱 「西廂記」，一出場就贏得熱烈喝彩聲，她的彩妝非常吸睛，由上海一級琴師閻一川操琴，洛城名票湯伯玉演唱「空城計」 唱作俱佳。由於有字幕配合，大家都能欣賞。巴烏及葫蘆絲獨奏是由國家一級民樂演奏家林水英擔任，她身著一身藏服，演出的音樂是如此的優美，將才藝展現無遺。

最值得一提的是三合一的演出，黃家瑞彈古箏，在他的悠揚聲中，逸麗舞蹈團團長汪逸麗以感性的聲音朗讀「 春江花月夜」 ，接著是娜娜舞蹈團團長娜娜的獨舞，三人合作，一氣呵成，這是一次創舉。

華人 華裔 京劇

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