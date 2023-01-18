我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街高管：在家上班行不通 花旗CEO：偷懶者須回辦公室

中國女子在韓整容 手術一半心跳停止 搶救無效身亡

蒙市林肯酒店疫期華麗變身 疫後好評如潮

記者邵敏／蒙特利公園報導
蒙市地標林肯酒店，全新裝修後華麗變身，回顧疫情三年路艱辛。（受訪者提供）
蒙市地標林肯酒店，全新裝修後華麗變身，回顧疫情三年路艱辛。（受訪者提供）

持續三年的新冠疫情重創旅遊行業，導致南加多家酒店停業關閉，但也有一些酒店秉持生存下去的信念，克服重重困境後華麗大變身，全新裝修升級，並開發眾多個性化服務，在後疫情時代以嶄新面貌迎接往來賓客。

洛杉磯縣蒙特利公園市（Monterey Park ）的林肯酒店（Lincoln hotel），蒙市地標建築之一，許多華人來到美國的第一站就是這裡。 1984年夏季奧運會在洛杉磯舉行 ，七層樓的林肯酒店也是在那一年開業迎客，成為蒙市當時最大的華資酒店，老一輩華人移民提起這家酒店，幾乎無人不曉。

疫情三年，這家老字號酒店經歷一路艱辛，曾因防疫要求被迫閉門歇業，瞬間陷入絕境；也曾嘗試重新開張營業，但因酒店業整體需求萎縮，顧客消費機會減少，商旅客人銳減80%，營業收入和入住率雙雙劇烈下滑。全資擁有林肯酒店的Risen集團副總裁顧彬彬表示，疫情期間，由於訂單大量取消，不僅導致酒店客房資源浪費，還造成後台工作量劇增，人力資源成本增加，同時酒店在消毒、工作人員防疫等方面投入高額成本。

儘管處於艱難的行業寒冬，這家開業近40年的老酒店一直堅持經營，並努力尋求生機。首先酒店全面升級，包括重新裝修所有客房、更換家具及內飾，一改幾十年前的陳舊設施和風格，如今已成為一座現代化的全服務（full service）酒店。

顧彬彬說，現在的林肯酒店煥然一新，和新酒店沒有區別：擁有300個車位的室內停車場；前台提供坐式 VIP 登記入住服務；提供中英文前台及客房服務；免費中西式自助早餐，食物品種豐富多達幾十種；所有客房和公共區域提供專用的200MB光纖高速Wi-Fi服務。此外，酒店新裝修了一個5000平方呎規模的酒吧，近期即將開業，既可滿足酒店住客需求，也為週邊民眾提供商務、休閒的好去處。

華麗變身後的林肯酒店恢復正常營業以來，入住率一直保持在80%以上，客人對新體驗好評如潮。與疫情前相比，雖然住客結構有很大改變，少了國外來的觀光遊客，但跨州訪客和本地客人大幅增加。

後疫情時代撲面而來，如何繼續在變革中重放光彩，對這家知名的老字號華資酒店來說，前路依然艱難。

「生存下去最重要，對於林肯酒店的規模來說，轉型並非易事，但我們已跨出成功的一步。」談及變革中的困難，顧彬彬坦言，疫情後無論是酒店還是消費者，最重要的考量標準就是安全，「依賴面對面服務的傳統酒店，如何提供免接觸的安全服務成為首要難題，另外的難題就是酒店人才流失，以及如何應對客群結構的變化。」

即便面對諸多挑戰，顧彬彬和他的團隊對未來發展仍充滿希望，表示將致力於重塑林肯酒店的蒙市地標新名片，「林肯酒店在華裔社區占據非常重要的地位，它見證了蒙市的文化傳承和歷史變遷，今後我們將注重細分市場開發、跨行業合作、新增項目，不斷尋求突破。重新吸引客人還遠遠不夠，疫情後的結構性行業變革將形成截然不同的競爭環境。」

老字號酒店一改幾十年前的陳舊設施和風格，成為現代化的全服務酒店。（受訪者提供）
老字號酒店一改幾十年前的陳舊設施和風格，成為現代化的全服務酒店。（受訪者提供）
林肯酒店全面升級，重新裝修所有客房、更換家具及內飾。（受訪者提供）
林肯酒店全面升級，重新裝修所有客房、更換家具及內飾。（受訪者提供）

疫情 洛杉磯 華人

上一則

好康報您知／漢亞龍超市（H Mart）

下一則

放話買斷特斯拉 馬斯克將出庭

延伸閱讀

世界日報與蒙市政府合辦 「兔年迎春年節展」 攤位介紹

世界日報與蒙市政府合辦 「兔年迎春年節展」 攤位介紹
蒙市聖湯瑪斯天主堂 1月22日春節祭祖大典

蒙市聖湯瑪斯天主堂 1月22日春節祭祖大典
芝再現打砸搶 歹徒搬大垃圾桶掃貨 名店連遭殃

芝再現打砸搶 歹徒搬大垃圾桶掃貨 名店連遭殃
自備垃圾桶狂掃貨 芝城再現打砸搶 名店連遭殃

自備垃圾桶狂掃貨 芝城再現打砸搶 名店連遭殃
芝市百利賭場周邊 將成為新高樓集中區

芝市百利賭場周邊 將成為新高樓集中區
Saks OFF 5TH賣場重回芝城 2家門市開業

Saks OFF 5TH賣場重回芝城 2家門市開業

熱門新聞

華人林先生分享自己當網約車的經歷。 (Shutterstock)

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

2023-01-11 13:07
唐國強在洛杉磯也擁有百萬豪宅。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱「毛澤東」也潤？獨家直擊唐國強LA大豪宅

2023-01-12 21:57
好市多今年的新春年貨林林總總。（記者楊青/攝影）

好市多年貨多 佛跳牆上架2小時搶購一空 洋人也慕名嘗鮮

2023-01-17 02:20
美國超市大米種類多，一不小心就「踩雷」。（記者王若然／攝影）

好市多買米不踩雷 這兩種最對華人口味

2023-01-16 02:20
陳力生前出席富豪俱樂部活動。（本報檔案照）

「珍寶幣」騙華人 涉案1.47億…富豪集團創辦人陳力死於獄中

2023-01-14 19:32
Amtrak普通車廂內的座椅寬敞而舒適。（記者劉子為/攝影）

洛杉磯出發遊遍美國10個城只要299元 唯優惠倒數讀秒

2023-01-15 17:11

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去

氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去
吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰
神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」
輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗

輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗
影／穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走

影／穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走