蒙市林肯酒店疫期華麗變身 疫後好評如潮

蒙市地標林肯酒店，全新裝修後華麗變身，回顧疫情三年路艱辛。（受訪者提供）

持續三年的新冠疫情 重創旅遊行業，導致南加多家酒店停業關閉，但也有一些酒店秉持生存下去的信念，克服重重困境後華麗大變身，全新裝修升級，並開發眾多個性化服務，在後疫情時代以嶄新面貌迎接往來賓客。

洛杉磯 縣蒙特利公園市（Monterey Park ）的林肯酒店（Lincoln hotel），蒙市地標建築之一，許多華人 來到美國的第一站就是這裡。 1984年夏季奧運會在洛杉磯舉行 ，七層樓的林肯酒店也是在那一年開業迎客，成為蒙市當時最大的華資酒店，老一輩華人移民提起這家酒店，幾乎無人不曉。

疫情三年，這家老字號酒店經歷一路艱辛，曾因防疫要求被迫閉門歇業，瞬間陷入絕境；也曾嘗試重新開張營業，但因酒店業整體需求萎縮，顧客消費機會減少，商旅客人銳減80%，營業收入和入住率雙雙劇烈下滑。全資擁有林肯酒店的Risen集團副總裁顧彬彬表示，疫情期間，由於訂單大量取消，不僅導致酒店客房資源浪費，還造成後台工作量劇增，人力資源成本增加，同時酒店在消毒、工作人員防疫等方面投入高額成本。

儘管處於艱難的行業寒冬，這家開業近40年的老酒店一直堅持經營，並努力尋求生機。首先酒店全面升級，包括重新裝修所有客房、更換家具及內飾，一改幾十年前的陳舊設施和風格，如今已成為一座現代化的全服務（full service）酒店。

顧彬彬說，現在的林肯酒店煥然一新，和新酒店沒有區別：擁有300個車位的室內停車場；前台提供坐式 VIP 登記入住服務；提供中英文前台及客房服務；免費中西式自助早餐，食物品種豐富多達幾十種；所有客房和公共區域提供專用的200MB光纖高速Wi-Fi服務。此外，酒店新裝修了一個5000平方呎規模的酒吧，近期即將開業，既可滿足酒店住客需求，也為週邊民眾提供商務、休閒的好去處。

華麗變身後的林肯酒店恢復正常營業以來，入住率一直保持在80%以上，客人對新體驗好評如潮。與疫情前相比，雖然住客結構有很大改變，少了國外來的觀光遊客，但跨州訪客和本地客人大幅增加。

後疫情時代撲面而來，如何繼續在變革中重放光彩，對這家知名的老字號華資酒店來說，前路依然艱難。

「生存下去最重要，對於林肯酒店的規模來說，轉型並非易事，但我們已跨出成功的一步。」談及變革中的困難，顧彬彬坦言，疫情後無論是酒店還是消費者，最重要的考量標準就是安全，「依賴面對面服務的傳統酒店，如何提供免接觸的安全服務成為首要難題，另外的難題就是酒店人才流失，以及如何應對客群結構的變化。」