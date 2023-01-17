北京聯合會第31屆新春年會 陳勁松律師高歌

美國北京聯合會15日在哈仙達岡舉辦第31屆新春年會暨陳勁松律師演唱會，與南加各地300位來賓提前喜迎中國新年。（李紅提供）

美國北京 聯合會15日在哈仙達岡舉辦第31屆新春年會暨陳勁松律師演唱會，三個多小時的視聽盛宴和中華美食與300位來賓提前歡度中國新年。

美國北京聯合會15日在哈仙達岡舉辦第31屆新春年會暨陳勁松律師演唱會，與南加各地300位來賓提前喜迎中國新年。（李紅提供）

美國北京聯合會榮譽會長、現任常務理事長李紅，感謝義工團隊的付出和奉獻；她同時向來賓宣讀了創會主席、理事長丁紹光發来的新年祝福。

趙美心（左三）向陳勁松（左一起至五）、栗亞、李紅、李陽等頒發獎狀，感謝他們為活躍團結和華人社區所作出的努力和貢獻。（李紅提供）

美國北京聯合會會長李陽總結過去一年的工作時表示，北京聯合會在中國駐美大使館慶祝冬奧主題活動評選中獲得二等獎，同時開展了老北京美食文化活動，發揮會員專業所長開展法律和安全講座等等，嘉惠華人 華僑。

美國北京聯合會15日在哈仙達岡舉辦第31屆新春年會暨陳勁松律師演唱會，與南加各地300位來賓提前喜迎中國新年。（李紅提供）

當晚同時舉辦的陳勁松律師演唱會，為晚會增加了熱鬧氣氛。陳勁松一口氣唱了多首歌曲博得熱烈掌聲。尤其是他傾情演唱《父親》獻給他去了天堂的老父親，不少人感動得熱淚盈眶。陳勁松好友、國家一級演員麥穗、國家一級京胡演奏家張順翔，和著名旅美歌唱家田健立，也傾情友情出演。

美國南加 州華人華僑聯合會、南加州華人華僑聯誼會、南加華人社團大聯盟、南加台山鄉親聯誼會、中華團體聯合會等數十個僑團的負責人，應邀參加當天晚會。中國駐洛杉磯總領館領僑處主任王琦領事、聯邦眾議員趙美心、南巴迪那市長麥克-卡其奧提、亞凱迪亞市議員王艾琳等到場祝賀並觀看演出。