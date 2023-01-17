天冷下雨去哪？在LA附近體驗泡湯、泥浴 愉悅又健康

華女初次體驗泥浴，表示「身心通暢」。（記者劉子為/攝影）

洛杉磯 天氣漸冷，且近日陰雨綿綿，令人只想宅在家中休息。在這樣的冬季，想在偷懶的同時保持健康，並獲得輕鬆愉悅的心情，不妨嘗試一下泡湯和桑拿，集溫暖、養生和治癒為一體。

得益於頻繁的地熱活動，加州 擁有豐富的溫泉資源。泡溫泉益處頗多，包括緩解疲勞、養顏美容、提升新陳代謝、舒緩情緒與壓力等。熱愛泡溫泉的日本人認為，泡溫泉在於「刺激」人體各種感官神經。當水中的礦物質經過皮膚進入到人體，會促進荷爾蒙的分泌，並讓交感神經活絡起來。

大洛杉磯境內有豐富的溫泉水療館（SPA）和度假村（Resort），距離洛杉磯市車程兩小時內的知名地方包括：洛杉磯市內唯一的天然溫泉Beverly Hot Springs，能體驗到摩洛哥風情的El Morocco Inn and Spa，和風景裝修絕美的溫泉酒店Two Bunch Palms。

除了泡溫泉，另一種新興的泡湯形式便是泥浴（Mud Bath）。人類開始洗泥巴浴已有幾個世紀的歷史，不僅能減壓，也是一種皮膚療法。有臨床證據表明，泥浴能減少炎症，從而改善皮膚狀況。離洛杉磯最近提供泥浴的地方是Glen Ivy Hot Springs，該度假村還擁有各種各樣的湯池。若願意短途旅行至北加到納帕谷（Napa Valley），因為具備火山泥，是體驗泥浴的好地方，高性價比的選擇有Golden Haven溫泉酒店。

泡湯雖然有許多好處，並非人人可以享受。比如，身體有傷口、患皮膚病或傳染疾病，就不適合泡溫泉；有過敏、心臟問題、免疫系統紊亂，和其他疾病的患者，並不適合泡泥浴。建議在泡湯前做好功課，並諮詢醫師的意見。