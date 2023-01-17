洛城新語／洛杉磯「路怒症」不可等閒視之

在洛杉磯 的高速公路上，一名男子手持鐵管，怒不可遏地跳下自己的特斯拉 SUV，猛敲後方車輛。這一幕被行車記錄器拍下，在網絡瘋傳，又一次讓民眾見識了「路怒症」的恐怖。

路怒司機的「症狀」，通常表現為「一經上火」之後會通過大吼大叫、過度使用喇叭、使用下流手勢和言語威脅表達駕駛時的憤怒。更有甚者索性將車輛直接停在路邊或路中間，下車威脅或攻擊其他駕駛者、乘客或行人。洛杉磯一直以來都是「路怒症」最高發的城市之一，多年摘得「路怒最多城市」的桂冠。

為什麼以「Chill」為貴的洛杉磯，會有這麼多路怒司機？

出乎意料的是，「路怒症」這一術語竟原本就起源於洛杉磯。在1987至1988年間，洛杉磯的405、110和10號高速公路上發生了一系列高速公路槍擊事件，據稱是當時KTLA的新聞播音員第一次使用了「路怒」這個詞來形容犯罪嫌疑人。

有分析稱，導致洛杉磯人出現狂怒情緒的首要原因還是洛杉磯的交通情況有時實在過於惡劣。洛杉磯市是美國最大城市之一，也是全美人口第二多的城市。據統計，洛杉磯市的汽車數量約為2500萬輛，遠高於美國其他城市。而洛杉磯地區的多條高速路段也被評為全美最擁堵的高速公路。面對如此擁堵的道路，洛杉磯司機們難免要比其他地區的司機們承受更多的壓力。

與此同時，洛杉磯的基礎建設相對老舊。美國最早的高速公路就位於洛杉磯，建於1940年。洛杉磯高速網絡較早的發展也就意味著存在一些設計上的缺陷和障礙。難怪，洛杉磯交通常年位於全美最差交通的名單上。

另外，洛杉磯公共交通的極度缺乏，迫使一些駕駛技術「尚欠火候」的司機不得不開車上路。在加州 ，駕駛者的最大年齡是沒有限制的。這就意味著在洛杉磯擁擠的道路上，確實有更多的可能性遇到各種「操作令人容易上火」的司機駕車出現。

早在1997年，一些專家就開始嘗試證明路怒症是一種疾病——通常來說，與路怒相關的行為被鑑定是一種「間歇性爆發性障礙」的表現。另外，焦慮和憤怒管理能力差等因素都可能會導致駕駛者在面對困難時表現出過度的憤怒。

在加州刑法中，「路怒症」是可以被起訴的罪名。若駕駛者在駕駛過程中表現出危險或不道德的行為，並導致了他人的傷害或死亡，就會面臨重大的刑事責任。「路怒症」看來可怕，所有駕駛朋友更須隨時防範。