世報年節展╱元極舞賀歲 活力100

所有團員們在2023年慶祝新年活動中，留念合影。（朱益成提供）

世界日報和蒙特利公園市（Monterey Park ）政府等單位合辦的農曆兔年Tu-gether迎春年節展，將在1月21日（周六）和22日（周日）盛大舉行，曾多次參與演出的新華流「武」社、南加 州元極舞社，也將再度一展舞姿，為民眾熱舞慶兔年。

南加州 元極舞社1999年創辦，由朱益成擔任分會會長，在社員的努力下，南加有超過20個聚點，總計人數近千人，編有共20套不同舞集，以紅衣服白長褲作為社團標誌打扮，在各大公園穿梭，揮灑著整齊劃一的舞姿。

現在的元極舞社在周間清晨固定練習約兩小時，社團成員從50到80歲不等，人數則隨團員們相互引薦日益擴大，平時團員在老師的指導下，除了練習一般表演曲目，也常到老人院服務，帶動年長者一起跳元極舞。

朱益成表示，元極舞是舞蹈家、武術家、醫學 家、氣功家們共同探索和研究後，將元極功法及武術舞蹈融合在一起的創新練功舞蹈。融合柔美、有勁和曼妙活潑的舞蹈，表現出動靜皆美，剛柔並濟的舞蹈，廣受華人喜歡。

這次新年表演活動，團員們也特別挑選多國語言作為表演曲目，除了有兩岸人民較為熟悉的阿里山姑娘，更有西班牙熱舞曲目Despacito，讓現場不論老少都能一同勁歌熱舞。朱益成表示，這次團員們為了新年表演，更準備「得意的笑」一曲，團員們為了這首歌更是鼓足幹勁，加緊排練數月，只希望當天與民眾一同熱鬧迎兔年。