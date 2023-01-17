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薪資透明入法 性別族裔待遇落差可望改善

編譯胡立宗／綜合報導
薪資透明法規可望促進薪資平等。（美聯社）
薪資透明法規可望促進薪資平等。（美聯社）

加州、科羅拉多州、華盛頓州已經頒布薪資透明（pay transparency）相關法規，要求雇主必須公開每個職缺的薪津範圍，俾使在職者瞭解自己現在的待遇是否合理，以及求職者可望拿到的薪津。美國最新進入薪資透明行列的是紐約市，這股風潮還刮到大西洋對岸，連歐盟都在去年底頒佈薪資透明法案。

薪資透明成為強制規定後，當然拿到暗盤的高薪者可能因此遭到減薪，或是未來加薪空間縮小。但對原本待遇就偏低的女性或少數族裔，法律強制的薪資透明，反倒讓他們在薪資談判時更為有力，因為公開資料就是他們的議價證據，甚至可以要求公司說明為何給他們較少的薪水。

波士頓的Matuson Consulting，其總裁Roberta Matuson就強調，薪資透明法制化是職場生態更健全的一步，畢竟知識就是力量，知道自己該拿多少薪水，才能知道是否能要求更多薪給。因此，薪資談判不會因為薪資透明法制化而消失，而是會讓雙方資訊更為公平，談起薪水更直接了當，Payscale的人資副總裁Lexi Clarke如是說。

Payscale的資深企業法務顧問Lulu Seikaly分析，現行的法規不會禁止雇主給出高薪，但是必須給出合理的解釋，光是這點就非常不同於以往。他說，以往很多雇主都只想以前一份工作的薪資招攬新人，因此會先探問求職者之前拿多少；但是既然很多州都已經立法禁止了，求職者以後再被要求說明目前薪資，就可以大大方方地反問，「您打算給多少」，雇主願意講，求職者才願意掀底牌。

基本上，商業媒體Forbes、Entrepreneur都認為薪資透明有助職場薪資公平化，特別是因為性別與族裔不同所出現的待遇落差，但是整體趨於公平需要時間。Payscale的Lexi Clarke就說，女性的薪資可望增加，超過一般水平的男性則可能減薪，一般來說薪津制度越健全的公司，越不會出現薪資不公的問題。

另外，薪資較低的人，在工作條件談判時也會有其他選項，包括增加在家工作的天數。Roberta Matuson說，例如薪水較低的人就可以不必到班，每周可以省下50元油錢做為交換條件。在其他沒有法律強制薪資透明的地方，專家則建議求職者多上Payscale、Indeed、Glassdoor、Salary.com等網站多比較薪資資訊。

加州 紐約市 華盛頓州

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