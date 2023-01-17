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降雨量破45年紀錄 南加變澤國 不少人家後院變小湖

記者楊青╱洛杉磯報導
破紀錄的降雨將乾旱的南加州變成澤國，西拉馬德里山區出現小屋流水人家的罕見景象，相當優美。（記者楊青╱攝影）
破紀錄的降雨將乾旱的南加州變成澤國，西拉馬德里山區出現小屋流水人家的罕見景象，相當優美。（記者楊青╱攝影）

持續四天的冬季暴風雨將乾旱的南加州變成澤國，洛杉磯縣、橙縣、聖伯納汀諾和河濱縣部分地區15至16日一天中的降雨量打破1978年至今45年的最高紀錄，暴雨帶來部分地區車禍、洪澇、泥石流、樹木倒伏、電氣斷供等，但與此同時，雨後的南加州處處驚現自然美景，為中國農曆新年帶來春遊好時光。

持續四天的冬季暴風雨在15日晚至16日上午達到高潮。國家氣象局統計，僅15日（周日）晚上到16日晚間，大洛杉磯地區的平均降雨量達四分之三吋，聖蓋博、聖塔蒙尼卡、好萊塢和大熊湖等山區的降雨量高達一至兩吋。

持續大雨將不少人家的後院變成了小湖。（記者楊青╱攝影）
持續大雨將不少人家的後院變成了小湖。（記者楊青╱攝影）

洛杉磯市中心地區一天的降雨量打破了45年最高紀錄，總量1.82吋，打破1978年同期1.56吋的最高紀錄。另一個指標性地區、洛杉磯國際機場15日晚至16日的降雨量也達到1.53吋，打破1978年以來維持了45年的1.51吋最高紀錄；長堤同一時間的降雨量為1.72吋，同樣打破了自1978年維持至今的1.48吋記錄。與此同時，南加州海拔5500呎至7000呎的山區普降大雪，降雪量達到五至十吋。

橙縣大部分地區在過去一天也迎來超大量的降雨，其中安那罕地區的降雨量最大，20小時降雨達一吋左右；河濱縣和聖伯納汀諾縣一天的降雨量達到一吋半左右。

伴隨數天持續的降雨，讓山區和坡地一帶的山體變軟，地表濕度飽和，南加州地區16日處處可見洪澇，不少社區出現大樹倒伏。好萊塢、伍蘭岡以及離華人社區較近的西拉馬德瑞（Sierra Madre）、歐溫岱（Irwindale）等地區山區，出現不同程度的小型泥石流，不少人家的後院變成了大游泳池。

好萊塢、長堤、巴沙迪那等地都有大樹倒伏，210公路山邊小城西拉馬德瑞的一戶亞裔人家，與鄰居共有的一棵百年大樹，16日上午突然倒伏。雖然沒有傷及房屋和民眾，卻造成整個街區煤氣和電力中斷。5號公路北向線道Templin附近因250呎左右的泥石流衝到路面，一度被迫關閉；5號公路和110號公路交口的道奇球場附近、1號公路馬里布附近，也因為泥石流一度中斷；聖地牙哥地區Paicific Highway 4700號路段附近，則發生七人落水，所幸消防人員及時趕到救助，無人受傷。

不過暴雨造成災害的同時，也給南加州帶來豐沛降水和難得的雨後美景，暴雨不僅將整個地區沖洗得塵不染塵，而且綠意盎然，尤其是山區社區，不少人家的屋旁流水潺潺，山清水秀，遠處白雪皚皚，相當美麗。

根據天氣預報，洛杉磯縣山區的零星降雨將持續至17日凌晨左右，洛杉磯縣和橙縣地區濱海大浪警報持續至17日晚上10點。南加州大部分地區從17日起，將為至少一周的低溫晴好天氣，氣溫在華氏40度至60度之間，雨後清爽的中國農曆新年，令人期待。

210公路山邊小城西拉馬德瑞的一棵百年大樹16日在雨中突然倒伏，造成整個街區電力...
210公路山邊小城西拉馬德瑞的一棵百年大樹16日在雨中突然倒伏，造成整個街區電力和煤氣斷供，所幸沒有人員受傷。（記者楊青╱攝影）

洛杉磯國際機場 加州 南加

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