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鄰居遭槍殺 阿罕布拉市華女心驚

記者邵敏／阿罕布拉報導
二層樓的一扇窗戶上有子彈明顯穿過的痕跡。(記者邵敏／攝影)
二層樓的一扇窗戶上有子彈明顯穿過的痕跡。(記者邵敏／攝影)

華人聚集城市洛杉磯縣阿罕布拉市（Alhambra）的一幢公寓樓，1月15日晚發生一起致命槍擊案件，一名男子在家中身中數槍身亡。據悉，被害人是西裔，但案發現場附近有眾多華人居住，有一名華女就住在被害人的樓下，警方目前正在全力調查和尋找嫌疑人。

視頻來源：記者邵敏

槍擊案發生在15日晚上6時17分左右，案發地址位於阿市北大西洋大道（N Atlantic Blvd）400號街區的一幢公寓樓內，靠近格蘭大道(Grand Ave.)。洛縣警局表示，阿市警方當晚6時20分左右趕到現場，發現一名男子的上半身身中數槍，當場死亡。

案發地點是一幢兩層樓的粉色公寓樓，共有八家住戶。本報記者16日趕到案發現場，看到第二層樓的一扇窗戶上有子彈明顯穿過的痕跡，現場附近還留有封鎖線。發生槍擊案件的房門緊閉，但門口走廊上留著很多雜物。

這幢公寓樓的一樓住著一戶華人，門口還掛著迎接新年的紅色喜慶小燈籠。不願透露姓名的華女表示，槍案發生時她並不在家中，案發後警察上門調查詢問，才得知樓上鄰居發生命案。華女對於發生這樣的事情十分恐懼，時隔一天後仍然驚魂未定，一直緊閉著鐵門與記者遠距離對話，她不願分享更多信息，表示對被害人並不熟悉。

大樓中一戶西裔居民回憶槍案發生時，她正在家中做飯，突然就聽到接連幾聲槍響，「我當時就愣住了，怎麼會有槍聲，而且離自己很近，太嚇人了。」很快她就看到門外有人在奔跑並叫喊，隨後多輛警車到達現場。

據這名西裔女子敘述，被害人雖是鄰居，但從沒有打過招呼，不知道多大年紀，因為對方一直穿著連帽衫戴著帽子，看不清面容。同時這名住戶補充，被害男子不是一人居住，家中還有其他人，但不清楚他們之間的關係。對於居住的公寓樓發生命案，西裔女子十分恐懼，她說：「周圍治安並不差，發生這樣的事情很少見。」

案發現場位於熱鬧的北大西洋大道，往來車輛十分頻繁，周圍有多幢公寓樓，斜對面還有一家華人教堂，附近居民表示，這一帶住戶以亞裔和西裔為多。從案發現場的環境來看，槍手目標非常明確，應該是直奔二樓被害人家中，開槍射擊。

阿市警方目前正與縣警局負責凶殺案的警探攜手破案，調查和尋找嫌疑人和其作案動機，並呼籲有線索的民眾可以致電警探（323-890-5500），或聯繫Crime Stoppers部門（800-222-8477）。

阿罕布拉市一幢公寓樓，1月15日晚發生致命槍擊案件。(記者邵敏／攝影)
阿罕布拉市一幢公寓樓，1月15日晚發生致命槍擊案件。(記者邵敏／攝影)

華人 華女 槍擊

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