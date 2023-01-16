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洛城新語／警察接連遭到殺害 什麼原因？

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近兩年，美國警察因公殉職的案件明顯增多，光是南加州就有好幾起重大案件。雖然警察是高危職業，但過往警察被槍擊致死案比較少見。這兩年襲警案增加，表明了社會中危險罪犯數量的增多，加州立法和司法的巨大漏洞，也讓人反思如何提升警員在執勤中的人身安全。

河濱縣13日有一名30歲警員Darnell Calhoun在執行公務時，與嫌犯交火，過程中被子彈擊中，不治身亡。警員Darnell Calhoun的妻子目前還有身孕，是家庭悲劇。就在幾周前的12月29日，河濱縣32歲的摩托巡警Isaiah Cordero在盤查嫌疑犯時中槍身亡。河濱縣近20年沒有因公殉職案件發生，然而在這16天內有兩名警員接連殉職。

去年6月，在華人聚集的聖蓋博谷市，也發生了一起駭人聽聞的殺警事件。兩名艾爾蒙地市警員在處理一起家暴過程中，與嫌犯交火，不幸中槍身亡。嫌犯也在交火過程中被子彈擊中身亡。兩名遇難警員分別為31歲的Joseph Anthony Santana和42歲的Michael Domingo Paredes。

在被警察盤問時敢於與警方駁火的，一般都是持槍慣犯，有過前科。例如在2022年12月29日，河濱縣警員被害一案中，兇手為44歲的William Shae McKay，他在法院中有12項犯罪紀錄，包括五項重罪紀錄。他在最近一次犯罪紀錄是綁架和使用致命武器襲擊他人，法官沒有判他25年監禁，反而降低其保釋金讓他獲釋。該案引發社會激烈討論，不少民眾認為是法官的判決疏忽，讓危險的重刑犯遊蕩在社會上導致的悲劇。

在艾爾蒙地的案件中，兇手Justin William Flores也是罪案累累。他曾被控持有管控藥品，手槍和彈藥等多項重罪，不過在2021年他與賈斯康負責的洛杉磯地檢署達成協議，本來可能被判三年徒刑，改為20天監禁，兩年緩刑。他當時被禁用槍枝。

前科累累的重刑犯本應在監獄中服刑，如今卻遊蕩在社會中，造成警察被殺的悲劇。如果出事的不是警察，未來無辜的老百姓也有可能成為受害者。加州立法和司法上的鬆懈釀成了悲劇，這些事故本可以避免。也許還有更多這樣的重刑犯「遊蕩」在社會中，未來是否會有更多受害者？

2020年非裔男子佛洛伊德在白人警察虐殺後，在美掀起削減警力的浪潮，不少地區受此浪潮影響，警局經費被削減。如今該聲浪逐漸減弱，各地警局又出現缺人的狀況。警察是一種危險的職業，在保衛社會安全的同時，如何保護自身安全也是值得思考的議題。

警察 加州 艾爾蒙地

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