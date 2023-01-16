世報年節展 閩南語歌后王德芬 經典老歌唱給你聽

每當提起對於歌唱的熱愛，王德芬總是十分開心，更與朋友自組樂隊。（王德芬提供）

世界日報和蒙特利公園 市（Monterey Park ）政府等單位合辦的農曆兔年Tu-gether迎春年節展，將在1月21日（周六）和22日（周日）盛大舉行，自組樂團、通曉多首經典歌曲的閩南語歌后王德芬，將帶來多首耳熟能詳的老歌，陪伴大家迎好年。

有閩南語歌后美稱的王德芬，熟知多首經典閩南語和國語老歌，並以獨特唱腔聞名於洛杉磯華人 歌壇。她看似與台灣本土情懷十分緊密相連，實則是從小與父母在外打拚的小小華僑。回憶過去，王德芬表示，從小就與父母移民到中南美洲，但也因為如此，才讓她在啟蒙階段接觸到卡拉OK。隨後在工作階段時，對於各類型的歌曲、唱風，也愈來愈熟悉，演變出今日的獨特唱腔。

在洛杉磯生活的期間，王德芬也不時參加各類唱歌比賽，也在每次比賽中贏得佳績，更在2019年的大專盃新人組抱回冠軍。而王德芬對歌唱的熱愛也沒有止步於此，在閒暇之餘，除了與歌唱老師練習之外，更與朋友們組成樂隊，合練各類曲風，對於朋友們的稱讚，更是謙虛表示，只是興趣而已。

而這位多才多藝的閩南語歌后，將在年節展為民眾帶來風飛沙、伍佰等多首經典名曲，讓許多遠在異鄉的華人在歡度兔年時，也能重溫美好時光，快樂迎新年。