女困急流大樹 警空援獲救
南加橙縣地區1月14日（周六）的暴風雨中，一名年輕女子被困在急流中的一棵大樹上，情況十分危急。直升飛機載著懸空的機組人員，成功營救受困者。南加州17日(周二)前都可能持續降雨。
影音來源：橙縣消防局╱記者邵敏後製
根據橙縣消防局的消息，14日下午 3 時 28 分左右，工作人員接到報警電話稱，有人懸掛在拉古納山(Laguna Hills)河床的一棵大樹上，水流湍急，具體地點位於Christina Court 24400號街區。水中救援隊得知消息後，空中和地面部隊立即響應這起營救行動。
來自橙縣消防局的視頻記錄了驚險的一幕，一架救援直升機載著一名懸空的機組人員，狂風暴雨中機組人員努力接近大樹，並緊緊抓住受害者，將她帶到空中，之後兩人安全降落在地面上。據悉，救援過程中沒有嚴重受傷的報告，這名被成功解救的年輕女子已與家人團聚。
美國國家氣象局14日發布洛杉磯縣洪水預警，因襲擊海岸的兩場截然不同的風暴，南加州可能會持續數天的降雨。前往太平洋海岸的第二場風暴，將從15日（周日）到17日（周二）帶來更多降雨。
據國家氣象局稱，本周強浪和激流將繼續存在，給遊客帶來危險，沿海地區可能發生洪水，前往海灘的人應遠離水邊、以及任何沿海岩石。任何外出的人都應注意危險的駕駛條件，包括道路上的落石和碎片，泥石流在近期火燒過的地區尤其明顯。
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