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道奇纜車「穿越」華埠憂侵隱私 擴音器打斷交通局會議

洛杉磯訊
華埠居民高舉標語，在會議中抗議空中纜車通道的計畫，希望能維護自己的隱私。（圖片來源：推特@egglessmooncake）
華埠居民高舉標語，在會議中抗議空中纜車通道的計畫，希望能維護自己的隱私。（圖片來源：推特@egglessmooncake）

約有150名華埠（Chinatown）居民於1月12日，在洛杉磯大都會交通局（L.A. Metro）舉行的會議中，抗議空中纜車通道華埠的計畫（Gondola Project）。

由洛杉磯大都會交通局提出，用空中高速纜車系統連接聯合車站（Union Station）和道奇球場（Dodger Stadium）的計畫，受到許多華埠居民反彈。

據洛杉磯每日新聞（Los Angeles Daily News）指出，12日晚間洛杉磯大都會交通局在華埠的大教堂高中（Cathedral High School）體育館舉辦例會，內容包括有關纜車車站地點的提案，其中一個車站就設置在華埠。

在一般的會議中，都會提供時間開放民眾對政府官員提出想法或意見。但是在這場會議，民眾並沒有機會公開表達反對的意見。所以他們用擴音器打斷會議，高喊口號，還在體育館中遊行，高舉紅底黑字標語抗議空中纜車計畫。

除了華埠居民，索拉諾峽谷（Solano Canyon）和林肯岡（Lincoln Heights）的居民也參與反對電纜車計畫。在會議結束時，有人撞倒海報板，然後被護送出體育館。

空中纜車的計畫主要為了減少因道奇球賽和演唱會引起的交通堵塞，洛杉磯大都會交通局報告顯示，空中纜車每小時能運輸5500名乘客，不但安靜、零二氧化碳排放，還能讓球迷更快抵達球場。

但是對於當地居民來說，電纜車計畫是不必要的設施。反觀，他們希望洛杉磯大都會交通局在現有的道奇球場快速道（Dodger Express）多設置一個公車道，這樣能更有效的減少車流量。

在一場訪談中，洛杉磯加大（UCLA）的環境與永續發展教授克里斯丁森（John Christensen），對洛杉磯每日新聞表示，最多只會有8％的民眾在觀看球賽時搭乘空中纜車，而且只會有2％的人在回程時搭乘纜車。

洛杉磯加大 華埠 大都會

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