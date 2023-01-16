租客倒車撞柱子 毆打房東出氣 還威脅「會回來報仇」

餐廳業主老先生手拿貨物，走在小巷內，三至五名男子向他靠近並攻擊他。（圖片來源：KTLA監視器畫面截圖）

洛杉磯 縣格蘭岱（Glendale）一家餐廳業主，13日下午正從車上卸貨至餐廳內部時，遭到樓上租客 的殘酷毆打。原因竟是因為租客在倒車時，賓士車撞到路上的柱子，卻將錯怪到餐廳老闆身上。

事發地址為布蘭德大道（Brand Blvd.）上一間餐廳旁的小巷，餐廳業主為兩位年長的夫妻。當天下午5點50分左右，被害人正從車子上卸貨，為餐廳做準備。

據提供給KTLA電視台的監視器畫面，被害人手拿貨物站在狹窄的樓道中時，三至五名身穿黑衣服的男子突然靠近他，並狠狠的往老先生的臉上揍。而老先生承受不住力道倒在地上，將身後的盆栽撞倒。

這時，老先生的太太上前關心，另一名男子卻朝她的後腦勺出拳。她只好手捂著腦袋，害怕再次受到攻擊。隨後，他們才離開現場。

受害者的女兒對KTLA電視台說，事發當天，餐廳女主人曾向樓上的租客，也就是施暴車主要求將車輛移開，因為他的黑色賓士轎車擋住餐廳卸貨的位置。一開始他們乖乖地準備移動車子，但是在倒車的途中，車子撞到一旁的柱子。車主心生不滿，認為是餐廳業主害他的車撞上柱子。所以看準時機趁老先生落單時攻擊他。

餐廳業主並指出，這群租客還向他們發出威脅，表示下次會回來報仇。