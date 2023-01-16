亞市一對男女藏住健身房電氣室 被路人發現竟揮斧威脅

亞凱迪亞（Arcadia)警方日前在第一街125號的健身房逮捕一對男女，被控罪名是持有致命武器和盜竊。（亞市警方提供）

亞市一對男女在某健身 房電氣室居住和藏身，被發現後還用大斧頭威脅。亞凱迪亞 （Arcadia)警方日前在第一街125號的健身房逮捕一對男女，被控罪名是持有致命武器和盜竊。

案發時間是7日上午8點49分，位於第一街和Santa Clara街交界的24小時健身房的工作人員報警後，警方趕到現場在健身房的電氣室發現一對男女。調查發現，他們破壞了電氣室門鎖後進入居住。有一名路人經過時，居住在這裡的男子還用一把斧頭威脅這名路人。

警方將兩人逮捕，調查發現涉案的32歲女性嫌犯Stephanie Ernst是一名遊民，來自拉文（La Verne），她身上有兩個未執行的輕罪逮捕令。 另外一名42歲的男性Logan Rachman是一名臨時工，是亞市居民，他被指控持有致命武器和入室盜竊。兩人逮捕後被關在亞市監獄。

亞市近日盜竊案件頻發，在2日凌晨3點13分，位於西Duarte街914號的Go-Go Liquor發生入室盜竊，監控錄像顯示，兩名嫌疑人砸碎了店鋪前面玻璃，偷走香菸和彩票刮刮樂，然後開著一輛白色休旅 車逃跑。 一名嫌疑人穿著綠色夾克、黑紅色褲子，另一名疑犯是穿著全黑衣服的魁梧男性。在差不多同個時間，位於西Longden街300號街區的一處民宅發生入室盜竊，身份不明的嫌犯砸碎臥室的玻璃門，入室洗劫了房屋的財物後逃離，財產損失不詳。

在5日下午2點18分，南Baldwin大街400號的Santa Anita的The Shops商場停車場在1點左右發生盜竊，有嫌犯砸碎了車窗，從受害者的車內偷走財物。