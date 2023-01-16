我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機乘客「死亡直播」拍下墜毀瞬間

美加日韓民眾 登機前48小時核酸陰性方可赴中

亞市一對男女藏住健身房電氣室 被路人發現竟揮斧威脅

記者張宏／亞凱迪亞市報導
亞凱迪亞（Arcadia)警方日前在第一街125號的健身房逮捕一對男女，被控罪名是持有致命武器和盜竊。（亞市警方提供）
亞凱迪亞（Arcadia)警方日前在第一街125號的健身房逮捕一對男女，被控罪名是持有致命武器和盜竊。（亞市警方提供）

亞市一對男女在某健身房電氣室居住和藏身，被發現後還用大斧頭威脅。亞凱迪亞（Arcadia)警方日前在第一街125號的健身房逮捕一對男女，被控罪名是持有致命武器和盜竊。

案發時間是7日上午8點49分，位於第一街和Santa Clara街交界的24小時健身房的工作人員報警後，警方趕到現場在健身房的電氣室發現一對男女。調查發現，他們破壞了電氣室門鎖後進入居住。有一名路人經過時，居住在這裡的男子還用一把斧頭威脅這名路人。

警方將兩人逮捕，調查發現涉案的32歲女性嫌犯Stephanie Ernst是一名遊民，來自拉文（La Verne），她身上有兩個未執行的輕罪逮捕令。 另外一名42歲的男性Logan Rachman是一名臨時工，是亞市居民，他被指控持有致命武器和入室盜竊。兩人逮捕後被關在亞市監獄。

亞市近日盜竊案件頻發，在2日凌晨3點13分，位於西Duarte街914號的Go-Go Liquor發生入室盜竊，監控錄像顯示，兩名嫌疑人砸碎了店鋪前面玻璃，偷走香菸和彩票刮刮樂，然後開著一輛白色休旅車逃跑。 一名嫌疑人穿著綠色夾克、黑紅色褲子，另一名疑犯是穿著全黑衣服的魁梧男性。在差不多同個時間，位於西Longden街300號街區的一處民宅發生入室盜竊，身份不明的嫌犯砸碎臥室的玻璃門，入室洗劫了房屋的財物後逃離，財產損失不詳。

在5日下午2點18分，南Baldwin大街400號的Santa Anita的The Shops商場停車場在1點左右發生盜竊，有嫌犯砸碎了車窗，從受害者的車內偷走財物。

亞市一對男女在健身房電氣室內居住和藏身，被人發現後還用大斧頭威脅。（亞市警方提供...
亞市一對男女在健身房電氣室內居住和藏身，被人發現後還用大斧頭威脅。（亞市警方提供）

健身 亞凱迪亞 休旅

上一則

82歲華嫗失蹤 洛縣聖蓋博警方籲協尋

下一則

世報年節展 好吃好玩好獎 周末登場

延伸閱讀

華男隨地吐痰 警搜出上膛槍、他人駕照拘捕

華男隨地吐痰 警搜出上膛槍、他人駕照拘捕
盜竊猖獗 109分局添15警打擊犯罪

盜竊猖獗 109分局添15警打擊犯罪
盜竊害關5店？ Walgreens藥房損失 財務長認誇大

盜竊害關5店？ Walgreens藥房損失 財務長認誇大
侵入大學點民宅 偷現金名表連2起

侵入大學點民宅 偷現金名表連2起
75歲亞裔婦遇入室搶劫 69歲表弟嚇退匪

75歲亞裔婦遇入室搶劫 69歲表弟嚇退匪
翻窗入室盜竊 法拉盛警緝1嫌

翻窗入室盜竊 法拉盛警緝1嫌

熱門新聞

不少華人對於中國人不能擁有中美雙重國籍的規定耿耿於懷，尤其疫情期間因為中國簽證難辦，導致很多海外華人無法回國探望親人。（本報資料照片）

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

2023-01-09 16:01
律師提醒使用兩本護照入出境美國已觸法。(取材自海關邊境保護局臉書)

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

2023-01-09 12:59
華人林先生分享自己當網約車的經歷。 (Shutterstock)

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

2023-01-11 13:07
唐國強在洛杉磯也擁有百萬豪宅。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱「毛澤東」也潤？獨家直擊唐國強LA大豪宅

2023-01-12 21:57
陳力生前出席富豪俱樂部活動。（本報檔案照）

「珍寶幣」騙華人 涉案1.47億…富豪集團創辦人陳力死於獄中

2023-01-14 19:32
揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（Twitter）

世界晚報╱美女官員與副市長在婚房通姦…丈夫偷拍全程

2023-01-10 21:32

超人氣

更多 >
德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看
尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者
律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命

律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命
德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周

德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周
年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首