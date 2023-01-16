特斯拉停車8分鐘被砸 哨兵模式難防竊

特斯拉車主離開車短短八分鐘後，車後窗就被砸碎。（Nextdoor）

一輛特斯拉 在華人 聚集區的一家中餐館的停車場近日被砸，車主僅離開車八分鐘。罪犯只搶走了一個空包，車主卻要花約2千元維修。車主在網路發表了自身遭遇，引來眾多網友分享類似情況和討論特斯拉的安全功能。

事發地點在亞凱迪亞 市（Arcadia）的一家餐廳的停車場，車主進店八分鐘後出來，看見自己白色特斯拉的後窗被砸碎。車主看著被砸的車不知如何是好的五分鐘內，有三位路人上前安慰，並遺憾表示他們最近也被砸車。

餐廳的監控錄像捕捉到了罪犯所開的車輛，是掛著亞利桑納州（Arizona）車牌的灰色日產（Nissan）Rogue，可惜監控未能拍清車牌號。車主在公共平台分享自己的遭遇後，幾位網友向車主提出相似問題，「你打開哨兵模式了嗎？」

特斯拉的哨兵模式是一種安保功能，可讓車輛在停車和上鎖後，持續監控其周遭的可疑活動。一旦偵測到可疑活動時，車輛會根據威脅的嚴重程度做出反應。如果偵測到重大威脅，車輛上的攝像機會開始錄像並啟動警報系統。車主可以從特斯拉的應用程式（App）收到提醒，告知事故發生。

在特斯拉汽車論壇（TeslaMotorsClub），許多車主表示哨兵模式打開時每日耗電6%至8%，所以會為了節省能源和費用而關閉。本案車主也承認，在案發時並未開啟哨兵模式，不過，他認為即便打開也無濟於事。

一位網友指出，自己的特斯拉Model 3幾個月前也在亞市被砸。罪犯打碎車窗後，將座椅折疊以尋找有價值的物品，但一無所獲，整個過程不到一分鐘。該網友有開啟哨兵模式，車載監控記錄下了罪犯的車牌號，並清晰地捕捉到了罪犯的樣貌，於是他將監控提交給亞凱迪亞警方，但至今仍未收到警方回音。該網友無奈表示，哨兵模式打開與否並不重要，即便知道罪犯是誰，也難以抓到人。

有網友在評論區分享自己近日的相似遭遇，他的車在巴沙迪那市一健身房的停車場被砸。（Nextdoor）

有網友認為事發突然，詢問車主此前是否有和人結怨，所以遭報復，但很快有網友回應，這樣的事在加州並不罕見，罪犯應該只是隨機作案。也有網友好奇，「特斯拉被砸後的警報聲難道無法嚇走罪犯嗎？」車主回應道，罪犯砸窗、搶包、逃走的過程就短短幾秒，警報聲根本震攝不了他們。

該停車場此前已發生多次砸車，近日洛杉磯華人聚集地區也多發偷盜、搶劫案件，有人推測是因為春節將至，罪犯認為是華人屯年貨、發紅包之時，車上有大概率會放有財物，便針對華人區下手。