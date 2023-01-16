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春帶福路 華人春晚300多人演出

記者張宏╱洛杉磯報導
春帶福路華人春晚14日舉辦，主辦方周萍（右三）接受內陸帝國亞裔經濟發展顧問蘇王秀蘭（左三）頒發的感謝狀。（記者張宏/攝影）
春帶福路華人春晚14日舉辦，主辦方周萍（右三）接受內陸帝國亞裔經濟發展顧問蘇王秀蘭（左三）頒發的感謝狀。（記者張宏/攝影）

由盼望之家（Hope Center）主辦，第14屆春帶福路2023美國華人春節聯歡晚會，14日在聖迪瑪斯（San Dimas)Bonita Center for the Arts舉辦，為觀眾送上中華藝術盛宴和新春祝福。

非營利團體「盼望之家」已連續數年舉辦春節晚會，晚會主席周萍表示，美國華人春晚是一次海外華人的盛大演岀，傳播中國好聲音，讓大家在異國他鄉感受到春節的喜悅。一場精彩紛呈的藝術大餐，一個個精彩節目輪番登場，在歡樂祥和的喜慶氛圍裡共迎新春。

春帶福路華人春晚14日舉辦。（記者張宏/攝影）
春帶福路華人春晚14日舉辦。（記者張宏/攝影）
春帶福路華人春晚14日舉辦。（記者張宏/攝影）
春帶福路華人春晚14日舉辦。（記者張宏/攝影）

她說，今年有超過300個演員和義工參與演出，十多年的堅持才有這麼多人的支持，希望每年大家一起慶祝春節。盼望之家過去一年做了多個活費，包括發送食物、義診、獎學金，發放防疫物資和鞋子。上個月還為老人中心捐贈襪子。

現場觀眾來自聖蓋博谷和東區各地，大家在歡樂的氣氛中感受海外過年的樂趣。雖然是雨天，當天出席來賓多數仍是盛裝出席，顯示海外過年也要有年味和節日氣氛。

聖蓋博副市長丁言愉、亞凱迪亞市議員王愛琳、Asian industry business to businesseoeoeo副總裁Lany indrawati等代表，出席並致辭。

華人 聖蓋博 亞凱迪亞

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