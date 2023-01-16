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LA出發 遊遍全美10城只要299元 Amtrak鐵路通卡限時優惠

記者劉子為╱洛杉磯報導
海岸星光號的觀景車廂內，遊客們在欣賞窗外美麗的海景。（記者劉子為/攝影）
海岸星光號的觀景車廂內，遊客們在欣賞窗外美麗的海景。（記者劉子為/攝影）

習慣了乘飛機或自駕出遊，是否想體驗一次能靜看窗外美景變遷的火車之旅？是否想過自由地探索美國，走遍東南西北每個角落？Amtrak近日推出的美國鐵路通卡（USA Rail Pass），能讓持有者在30天內搭乘十次火車，覆蓋全美國500多個目的地，價格僅299美元；該優惠到1月20日截止，之後會恢復原價499元。

儘管火車出行因為速度較慢而被當代旅客漸漸忽略，但比起飛機，火車能讓人欣賞到沿途變化萬千的美景，比起自駕，火車又省心省力。如果有充足的出行時間，且喜歡慢節奏的旅行，不妨嘗試一下。

使用鐵路通卡能玩遍美國的東南西北。(railwayhero)
使用鐵路通卡能玩遍美國的東南西北。(railwayhero)

該鐵路通卡能用於十段旅程，上下火車一次算一段旅程，無論中間途經多少站。該卡片在購買後的120天內有效，一旦開始使用，有效期變為30天。卡片只能用於普通車廂（Coach Class），車廂配備空間足夠大的座椅和敞亮的觀景窗，不過無法升級至商務艙（Business Class）或私人臥鋪（private room）。車上提供免費無線網路（wifi），也配備餐車，但售價較貴。有使用過鐵路通卡的網友建議，如果想省錢，可以自備一些食物和飲料上車。

Amtrak普通車廂內的座椅寬敞而舒適。（記者劉子為/攝影）
Amtrak普通車廂內的座椅寬敞而舒適。（記者劉子為/攝影）

那麼從洛杉磯出發，可以選擇什麼線路呢？最知名的莫過於海岸星光號（Coast Starlight），被稱為「全美國最美的列車」。該列車全程35小時，在洛杉磯和西雅圖之間往返，沿途經過海灘、森林、雪山等，能看遍四季風景輪換。

本報記者曾於2022年7月體驗過海岸星光號，從洛杉磯前往聖荷西（San Jose）。自范奈斯（Van Nuys）車站上車，早上10時20分出發，晚上7時50分抵達聖荷西。普通車廂內的座椅空間很寬敞，可以將腿伸直也能放倒座椅靠背。途中與一號公路重合的路段，能欣賞到絕美海景，車上還有三面透明的觀景車廂，所有遊客都能自由進出觀景車廂，盡情沉浸在美景之中。這一段只是海岸星光號全線的四分之一，但單程票價就已經80元，可見鐵路通卡十分划算。

除了海岸星光號，洛杉磯居民可考慮的還有日落特快（Sunset Limited），往返於洛杉磯和紐奧爾良（New Orleans），全程約48小時，盡享美國南部的獨特風情。橫跨美國東西的列車，有西南酋長號（Southwest Chief），往返於洛杉磯和芝加哥，全程約43小時，該路線能欣賞到彩繪沙漠（Painted Desert）和西多納（Sedona）紅岩，包括愛荷華州（Iowa）、堪薩斯州（Kansas）等地的平原。Amtrak表示，該路線能供遊客欣賞到沿州際公路自駕時無法看到的風景。

如果對鐵路通卡感興趣，可在1月20日優惠截止日前於Amtrak官網購買，官網也有更多關於鐵路通卡的答疑：https://www.amtrak.com/USARailPass。

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