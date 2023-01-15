世報年節展 忠犬俱樂部秀寵物 趣味表演有看頭

俱樂部總教練Leo展示專業警犬訓練動作。（忠犬俱樂部提供）

被南加 州許多寵物主稱為洛杉磯 華人訓犬最高水平的忠犬俱樂部，將在世界日報 2023年的年節展上展示看家犬和服務犬的風采，且還帶來台灣犬和寵物犬，供民眾一睹為快。

世界日報洛杉磯分社將於2023年1月21和22日舉辦農曆兔年Tu-gether迎春年節展，這次有的表演嘉賓很特別，它們是來自忠犬俱樂部的狗狗們。忠犬俱樂部的楊潮明表示，忠犬俱樂部在南加有60至70名會員，之前參加過世界日報在羅蘭岡的中秋節表演，而他本人是第一次參加年節展。屆時會有七、八隻狗狗登場，分為多個表演主題，俱樂部總教練Leo會展示看家護衛犬的表演和訓練、台灣來的教練Jessica則展示服務犬工作犬的訓練方法。教練Johnny會帶來台灣犬，讓大家欣賞來自台灣高山原住民的獵犬後代風采。

楊潮明說，除此之外，還有家庭和寵物犬的趣味表演，為大家呈現不同種類的狗狗表演。其中一些狗狗雖然個頭很大，但這些狗都是訓練有素，且參加表演所選擇的狗，多半已習慣人多場合，加上全程基本都會有狗鏈，怕狗的民眾無需擔心。