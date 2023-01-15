世報年節展 忠犬俱樂部秀寵物 趣味表演有看頭
被南加州許多寵物主稱為洛杉磯華人訓犬最高水平的忠犬俱樂部，將在世界日報2023年的年節展上展示看家犬和服務犬的風采，且還帶來台灣犬和寵物犬，供民眾一睹為快。
世界日報洛杉磯分社將於2023年1月21和22日舉辦農曆兔年Tu-gether迎春年節展，這次有的表演嘉賓很特別，它們是來自忠犬俱樂部的狗狗們。忠犬俱樂部的楊潮明表示，忠犬俱樂部在南加有60至70名會員，之前參加過世界日報在羅蘭岡的中秋節表演，而他本人是第一次參加年節展。屆時會有七、八隻狗狗登場，分為多個表演主題，俱樂部總教練Leo會展示看家護衛犬的表演和訓練、台灣來的教練Jessica則展示服務犬工作犬的訓練方法。教練Johnny會帶來台灣犬，讓大家欣賞來自台灣高山原住民的獵犬後代風采。
楊潮明說，除此之外，還有家庭和寵物犬的趣味表演，為大家呈現不同種類的狗狗表演。其中一些狗狗雖然個頭很大，但這些狗都是訓練有素，且參加表演所選擇的狗，多半已習慣人多場合，加上全程基本都會有狗鏈，怕狗的民眾無需擔心。
談到服務犬的工作內容，其實包含很多。楊潮明說，包括心理治療、去醫院探望、火災救災、導盲、幫忙開門撿東西、嗅出糖尿病徵兆、幫忙停船等，服務犬的工作內容可謂是五花八門。它們多數是拉布拉多和金毛，因為該犬種能擔任比較有難度的工作。除此之外，服務犬還要求個性較好與友善。
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