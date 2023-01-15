1月17日截止 洛杉磯市廉租房申請只剩3天

洛杉磯市廉租房抽籤申請即將結束。（Los Angeles City Housing Department）

距離申請洛杉磯 市一處廉租房的機會只剩下幾天時間。這座位於洛杉磯市聖費南度谷的派諾拉瑪市（Panorama City）的Vintage at Woodman廉租公寓，於去年12月1日開放抽籤申請通道，將於今年1月17日截止。合格的家庭需滿足收入要求，且家庭成員中有55歲或以上人士。

洛杉磯市住房局 (Los Angeles City Housing Department)網站信息顯示，此次開放申請的Vintage at Woodman公寓共有239套，其中一居室住房165套，兩居室住房74套。將採用抽籤的方式決定最後入住的家庭，合格家庭的總收入需在地區收入中位數 (AMI) 的50％、60％、80％之內。另外，由於Vintage at Woodman公寓是一個專為55歲以上人群設計的社區，因此合格家庭中至少需要有一名成員年齡在55歲或以上。

據公寓官網信息顯示，公寓共五層，設有健身 房，燒烤和休閒庭院，以及寵物洗澡區域。該公寓建在派諾拉瑪市繁華地段，地理位置便利，毗鄰凱瑟醫療中心（Kaiser Permanente Medical Center），附近大型超市、加油站、購物中心一應俱全。據2022年洛杉磯市收入中位數數據推算，一居室的房租範圍約在1116元至1786美元之間；兩居室的月租約在1340元至2144元之間。

此次廉租房的申請截止日期為2023 年1月17日，可以通過在線申請或郵寄申請，郵寄日期以郵戳日期為準。申請網站：accesshousingla.org或https://ufbahc.com/vintagewoodman

公寓地址：7700 N Woodman Ave，Panorama City，CA 91402