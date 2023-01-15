黃敏境榮調返台 南加僑界盛宴惜別

僑界特別贈送離別禮物，並由中華會館李金生主席頒贈。（記者張庭瑜／攝影）

美西南地區歡送駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長黃敏境榮調歸國晚宴1月13日（周五）盛大舉行，數百位僑團及榮譽職代表感謝他在任職期間關懷僑胞、維持台美關係、努力為台灣發聲等貢獻。黃敏境也感謝傳統僑社、新僑、台僑在他任內的全力支持，展現了僑界團結、打拚的力量，並希望未來繼續努力，為台灣發聲，展現台灣軟實力。

僑界與黃敏境一同歡唱中華民國頌、朋友等歌曲。（記者張庭瑜／攝影）

歡送經文處處長黃敏境晚宴由楊信、田詒鴻、高啟正、李金生等僑領聯合發起，出席者除洛杉磯在地僑胞，還有數十位遠從聖地牙哥、橙縣等地趕來的代表。

僑界聯合贈送離別禮物。（記者張庭瑜／攝影）

國策顧問田詒鴻表示，跟處長相處兩年多，此時依依惜別並且祝福他。當初對處長第一印象是他不怒自威的氣質，但在實際相處後才發現處長非常友善。黃敏境於美任期內，照顧僑胞親力親為。因此對於處長榮調返台，既高興又惋惜，祝福他返台一切順利、步步高升。

黃敏境雖聲音沙啞卻堅持與僑胞們一同歡唱，讓僑胞們好感動。（記者張庭瑜／攝影）

台灣會館陳柏宇董事長表示，處長在洛杉磯兩年多時間正是疫情 期間，但對於僑界活動黃處長仍親力親為，努力為每個活動拍攝致詞影片或親自到場參與。印像最深刻的是處長在台灣會館時，多番鼓勵僑胞一起捍衛台灣的民主制度及自由，很感謝處長兩年多來的努力。

黃敏境伉儷一同感謝所有僑胞，並舉杯致敬。（記者張庭瑜／攝影）

北美洲台灣商會聯合總會總會長吳東昇表示，感謝黃敏境處長在駐大洛杉磯地區任內，照顧所有台商及僑民，讓台美關係在最重要提升的時候，提供更多積極的支持及後援。更在洛杉磯台美商會於鳳凰城的接任儀式上，親赴現場表達支持，黃敏境處長雖然僅在洛杉磯服務兩年半，但是他劍及履及的領導風格，在眾多僑民的大洛杉磯地區，成功完成許多高難度的任務。此外，他的親民關懷配合高效率的執行能力，讓大家耳目一新，表現出外交人員在管理工作上優異能力，堪稱楷模。祝福黃敏境處長返台一路順風，步步高升，鵬程萬里。

羅省黃氏宗親會特別頒贈獎牌，大讚黃敏境為黃氏之光 。（記者張庭瑜／攝影）

歡送會中，僑胞們除了致贈離別禮物、與黃敏境一同歡唱中華民國 頌、朋友等歌曲。洛杉磯羅省黃氏宗親會特別頒贈獎牌大讚黃敏境為黃族之光，隨後黃敏境夫婦兩人在台上向僑胞敬酒，感謝任期以來對經文處的支持與友情。

黃敏境於台下觀看致詞者對他的評論，十分開心。（記者張庭瑜／攝影）

黃敏境2020年就任洛杉磯經文處處長，先前曾任駐英國台北代表、北美事務協調委員會副秘書長、外交部歐洲司副司長、駐休士頓經文處處長、駐美代表處國會組長、公使銜副代表等職務。

田詒鴻致詞稱，十分捨不得黃敏境返台。（記者張庭瑜／攝影）