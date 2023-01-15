黃敏境榮調返台 南加僑界盛宴惜別
美西南地區歡送駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境榮調歸國晚宴1月13日（周五）盛大舉行，數百位僑團及榮譽職代表感謝他在任職期間關懷僑胞、維持台美關係、努力為台灣發聲等貢獻。黃敏境也感謝傳統僑社、新僑、台僑在他任內的全力支持，展現了僑界團結、打拚的力量，並希望未來繼續努力，為台灣發聲，展現台灣軟實力。
歡送經文處處長黃敏境晚宴由楊信、田詒鴻、高啟正、李金生等僑領聯合發起，出席者除洛杉磯在地僑胞，還有數十位遠從聖地牙哥、橙縣等地趕來的代表。
國策顧問田詒鴻表示，跟處長相處兩年多，此時依依惜別並且祝福他。當初對處長第一印象是他不怒自威的氣質，但在實際相處後才發現處長非常友善。黃敏境於美任期內，照顧僑胞親力親為。因此對於處長榮調返台，既高興又惋惜，祝福他返台一切順利、步步高升。
台灣會館陳柏宇董事長表示，處長在洛杉磯兩年多時間正是疫情期間，但對於僑界活動黃處長仍親力親為，努力為每個活動拍攝致詞影片或親自到場參與。印像最深刻的是處長在台灣會館時，多番鼓勵僑胞一起捍衛台灣的民主制度及自由，很感謝處長兩年多來的努力。
北美洲台灣商會聯合總會總會長吳東昇表示，感謝黃敏境處長在駐大洛杉磯地區任內，照顧所有台商及僑民，讓台美關係在最重要提升的時候，提供更多積極的支持及後援。更在洛杉磯台美商會於鳳凰城的接任儀式上，親赴現場表達支持，黃敏境處長雖然僅在洛杉磯服務兩年半，但是他劍及履及的領導風格，在眾多僑民的大洛杉磯地區，成功完成許多高難度的任務。此外，他的親民關懷配合高效率的執行能力，讓大家耳目一新，表現出外交人員在管理工作上優異能力，堪稱楷模。祝福黃敏境處長返台一路順風，步步高升，鵬程萬里。
歡送會中，僑胞們除了致贈離別禮物、與黃敏境一同歡唱中華民國頌、朋友等歌曲。洛杉磯羅省黃氏宗親會特別頒贈獎牌大讚黃敏境為黃族之光，隨後黃敏境夫婦兩人在台上向僑胞敬酒，感謝任期以來對經文處的支持與友情。
黃敏境2020年就任洛杉磯經文處處長，先前曾任駐英國台北代表、北美事務協調委員會副秘書長、外交部歐洲司副司長、駐休士頓經文處處長、駐美代表處國會組長、公使銜副代表等職務。
當日出席歡送晚宴的僑團代表與貴賓還有中華會館李金生主席、國策顧問楊信伉儷、僑務顧問溫玉玲、北美華人會計師協會、世華工商婦女企管協會洛杉磯分會、洛杉磯台美商會等代表。
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