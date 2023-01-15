喜迎兔年 黃大仙慈善基金會福袋暖長者

羅省岡州保安堂、黃大仙慈善基金1月14日準備了200多個賀年福袋，為華埠國泰老人大廈送去新年溫暖。（記者朱敏梓／攝影）

癸卯兔年下周將臨，羅省岡州保安堂、黃大仙慈善基金1月14日前往華埠 國泰老人大廈，向住戶們派發了200多個賀年福袋，表達關懷長者、恭賀新春之心意。 加州眾議員 方樹強、保安堂元老廖美華與劉國賜、主席潘杏萍、副主席林社潮、中華會館顧問梁永泰、羅省婦女新運會顧問張麗卿及黃美霞、黃大仙慈善基金創辦人王震及多位義工協助派送福袋。

加州眾議員方樹強表示，農曆新年即將來臨，祝福大家像兔子一樣靈巧，兔年「兔氣揚眉」，事事順景。方樹強還向主辦單位送上表揚狀，感謝他們服務社區作貢獻。

加州眾議員方樹強向主辦方送上感謝狀（記者朱敏梓／攝影）

關於兩個團體首次合辦派送福袋之安排，王震表示，黃大仙慈善基金秉承仙師寶訓，以「普濟勸善」為依歸，關懷社會大眾之需要，特別是「老吾老以及人之老」。他表示，農曆新年對海外華人別具意義，近20年來，洛杉磯地區各種慶祝農曆新年活動不斷增加，氣氛越來越濃厚，這次送福袋給華埠長者，希望達到抛磚引玉的效果，吸引其他團體也加入這項「迎新春，送溫暖」的慈善活動。

廖美華表示，黃大仙慈善基金樂善好施，每年捐款資助中華孔教學校，支持華文教育；在疫情發生前，該基金曾經在中秋節送月餅給國泰大廈長者；疫情期間，亦向長者們贈送口罩及防疫物資；這次與保安堂合作提供賀年福袋內有台灣出產的「開運年糕」，象徵長壽的麵條，以及賀年裝飾、紅封包等，充滿著農曆新年的氣氛。

國泰大廈住戶議會會長譚汝衡感謝保安堂及黃大仙慈善基金的關懷，給他們帶來新年溫暖。由劉國賜飾演的財神，還向在場長者送贈「財神」及「貴人」，祝福長者們健康、平安，高高興興迎接農曆新年，現場洋溢著節日歡樂。