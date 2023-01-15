南加華聯春晚 政要嘉賓齊聚拜年

美國南加州華人社團聯合會等社團聯合主辦的第19屆美國華人春晚13日在聖迪瑪斯市（San Dimas）舉辦。（記者者張宏/攝影）

為喜迎2023年中國農曆新年，由美國南加 州華人 社團聯合會、美中文化協會/中美文化交流協會、美國巾幗會、南加州 促統論壇主辦的2023第19屆美國華人春晚13日在聖迪瑪斯市（San Dimas）舉辦。

這次晚會的主題是喜迎中國兔年，晚會冠名為「南加華聯之夜」。晚會開場再現2022年11月27日南加華聯參加第90屆好萊塢聖誕大遊行的場景，南加華聯橫幅隊、禮賓車、大熊貓、武術表演、美中文化協會腰鼓響扇、北京聯誼會旗袍隊將再次登場表演並再現當時的盛況。

南加華聯主席 /聖誕遊行總策劃也是春晚晚會主席兼總策劃陳慧碧表示， 這次是美國南加華人社團聯合會聯合各大社團為大家送上一台文化盛宴。過去一年，南華聯眾多社團舉辦了迎新春慶冬奧活動，並獲得時任中國駐美大使秦剛頒發的慶冬奧系列活動一等獎。4月還將舉辦第十屆領導機構就職典禮。11月27日組織了200人遊行隊伍參加的第90屆好萊塢聖誕大遊行。這些活動成功舉辦是南加華僑團結的成果，是傳承和發揚中華文化的具體實踐。

美國國會眾議員趙美心（Judy Chu）和中華人民共和國駐洛杉磯總領事館副總領事李春林都到場祝賀。李春林表示，很高興參加春晚慶祝傳統佳節，祝福大家平安健康，萬事順利。

晚會主席與各位嘉賓在晚會上登台以各種形式表現喜迎新春並向在場的觀眾拜年。晚會充分展現南加華聯和嘉賓們在農曆新年期間對華人華僑、對家人和朋友的美好祝福，共同祝願大家兔年新春快樂。晚會節目由歌舞、器樂、聯唱、合唱、武術表演、詩歌朗誦、相聲小品、魔術等組成，形式多樣，精彩繽紛。節目中有很多當地各族裔演員加盟，凸顯南加州的地域特點。

加州眾議員方樹強（Mike Fong）、聖蓋博市市長丁言愉（Tony Ding）、 南加華聯理事長郭頌、共同主席團主席林連連、監事長趙林、 美國巾幗會會長楊弼、南加州促統論壇總召集周德昭等政界和社團代表出席。美中文化協會會長與中美文化交流協會王蜀以視頻致辭，協辦單位有美國川渝總商會、美國洛杉磯華人總商會等。