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《兒童故事時間》賀歲 1月19日視像登場

洛杉磯訊
為慶祝農曆新年，華美博物館與華埠圖書館特別舉辦賀歲《兒童故事時間》。（主辦單位提供）
為慶祝農曆新年，華美博物館與華埠圖書館特別舉辦賀歲《兒童故事時間》。（主辦單位提供）

為慶祝農曆新年，華美博物館與華埠圖書館特別舉辦賀歲《兒童故事時間》，於1月19日（星期四）下午4至5時（美國太平洋時間）以視像方式舉行。華埠圖書館兒童圖書管理員羅沛筠 (Rita Law) 邀請了美國亞裔作家陳曜豪 (Oliver Chin) 擔任客席嘉賓朗讀他的著作《兔年的故事》。

此圖書故事適合四至八歲兒童，並歡迎所有其他年齡之兒童在父母的陪同中參與，活動以英語進行。請通過鏈接camla.org/storytime 免費登記參加。

故事內容：羅西 (Rosie) 出生時就有很長的耳朵，她具有强烈的冒險意識。她想看看新的風景，品嘗新的植物。她在「參觀」附近的菜園時被抓到後，羅西與男孩賈伊 (Jai) 成為朋友。當其他動物知道她是一隻非比尋常的兔子時，羅西會發現她的耳朵能派上用場嗎？ 請好好欣賞享這個野兔的故事吧！

作者陳曜豪 (Oliver Chin)  是三藩市 Immedium 出版商 (www.immedium) 創辦人，出版精彩且鼓舞人心的兒童圖書。他的童書著作有20多本，包括《十二生肖故事系列》、《亞洲名人堂》（拉麵、煙花與火藥、日本動漫與漫畫）、Julie Black Belt等系列。他與友人合著了好評如潮的插圖選集《令人景仰的美國亞裔：閃耀美國的20位明星》。他並創作了漫畫小說 《9 of 1 : A Window to the World》，撰寫了《姚明：美國最有名的華人》。他被聖荷西水星報 (San Jose Mercury News) 稱為「環太平洋流行文化專家」，陳曜豪經常應邀出席美國的學校、圖書館與文化組織活動。

華美博物館與華埠圖書館合辦的《兒童故事時間》，由羅沛筠或嘉賓為大家朗讀美國亞裔撰寫的故事。特別感謝熊貓快餐贊助此活動。關於華美博物館其他活動詳情，請瀏覽網址：www.camla.org。

圖書館 華埠 亞裔

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