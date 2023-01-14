西來寺兔年春節開放 平安燈會禮佛

佛光山西來寺13日舉辦記者會，住持慧東法師（右五）和警察及義工代表等人合影。（記者張宏／攝影）

佛光山西來寺時隔三年後將於2023 兔年春節全面開放，大年初一又恰逢周日，預計盛況空前！佛光山西來寺13日舉辦記者會宣布，今年新年活動從除夕1月21日晚辭歲普佛到2月5日結束的平安燈會等一系列新春禮千佛、文化表演等民俗藝文活動，與南加州 民眾共同迎接新年。

西來寺13日已裝飾一新，洋溢著春節氛圍。西來寺住持慧東法師表示，今年是時隔三年疫情 後首次在春節期間無需預約全面對外開放。今年星雲大師的新春祝福是「仁和安康，富樂吉祥」，祈願大家以仁和謙慈之心待人，四時安康，富樂吉祥，一切好事皆圓滿。春節期間，西來寺特以平安燈會迎賓，除了在大雄寶殿前佈置主題燈，成佛大道兩旁還有炫麗可愛的福兔合十迎新春、仁和謙慈月亮沙彌，及歷年來最受歡迎的「諸事圓滿」祈願樹，滿足大家新年伊始，在祈願樹前拋出新年的祈願。

慧東法師說，2023兔年大年初一適逢周日，民眾前來禮佛祈福的盛況可預期。大家不必搶頭香，可延後到西來寺參加各種活動。今年的活動非常豐富，持續近兩周的時間。為紓解過年期間的來山人潮，西來寺年初一至初八(1月22至29日)，入寺不須預約。初一、初二、初七及初八(1月22、23、28、29)兩個周末，借用Puente Hills Mall停車場，同時備有免費交通車往返西來寺。

屆時可參照地圖及西來寺義工的交通路標，遵循警方的指揮。從初九1月30日開始，入寺需要預約。預約網址：http://www.hsilai.org/tc/events/hltOG.php。

新春系列藝術與文化活動包括：1月21日除夕晚間七點半「辭歲普佛」，以及持續至2月5日平安燈會、初一上午10點新春禮千佛、12點30分新春文化表演、初一及初二園遊會活動，以及叩平安鐘、點燈祈福及平安香與信眾結緣，大家在過年期間可到西來寺體驗中華文化，品嘗年節小吃、觀賞精彩的文化表演。