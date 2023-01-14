亞洲組織聯盟就職典禮 梁其德任主席

蘇麗絲帶領聯盟和商會成員們宣誓。（記者朱敏梓/攝影）

亞洲組織聯盟暨華人企業商會（Asian Organizations Alliance and Chinese Enterprise Chamber of Commerce）1月12日下午，在洛杉磯 縣政府大樓舉行新一屆就職典禮。洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲 （Hilda L. Solis）擔任就職典禮的主禮官，來自洛縣各個城市的多位市長和市議員，以及部分外國總領事館的代表出席，其中不乏華裔民選官員。

前加州財務長江俊輝（John Chiang）、聖蓋博市市長丁言愉和該市市議員吳程遠（John Wu），即共襄盛舉。

就職典禮上，蘇麗絲帶領聯盟和商會成員們宣誓，專業會計師梁其德（K.T.Leung）成為亞洲組織聯盟暨華人企業商會2023屆新任主席。梁其德表示，在縣政委員蘇麗絲的帶領下，該會進行了南加大醫療中心（LAC-USC Medical Center）新校園的建立，擴大遊民系統等多個項目，非常感謝縣政委員支持。亞洲組織聯盟有來自中國、泰國、韓國、日本、蒙古、馬來西亞等多個國家的成員，希望大家繼續團結合作，有更好的發展。

梁其德說，他上任後，將會更多關注企業求才問題，他聽到許多企業招不到人，事實上許多公司都有專門的社區聯絡部門，希望能和這些公司建立聯繫，和政府合作爭取更多預算，去解決企業「招工難」的問題。

蘇麗絲說，洛杉磯具有多樣性和包容性，正是因為不同的種族帶來的不同語言、文化和藝術以及領導力，才能讓這個城市擁有更多力量，這是非常值得驕傲的事情。她向亞洲組織聯盟暨華人企業商會新上任的理事們表達祝賀，並表示正是因為該組織的合作、建議和幫助，洛縣政府能夠更好的指導亞裔 社區的發展和成長。亞洲組織聯盟帶來了優秀的企業家和蓬勃發展的企業，為洛杉磯發展做出諸多貢獻。

蘇麗絲補充，在洛杉磯亞裔社區是非常重要的力量，就在最近她發起的一項決議在洛杉磯縣政委員會通過，宣佈2023年1月22日為農曆新年（Lunar New Year）的開始，她祝賀所有的亞裔民眾新年快樂，希望慶祝農曆新年能夠拉近所有人之間的距離，也期待大家之後互相合作，互相期待，互相尊重。

蘇麗絲還向亞洲組織聯盟暨華人企業商會的重要成員頒發感謝狀，感謝他們為促進社區和城市發展的努力。