世報年節展／慈濟免費視力檢查 出動醫療車

慈濟大愛醫療車眼科醫護人員們合影（慈濟醫療基金會提供）

由洛杉磯世界日報和蒙特利公園市府聯合主辦的2023「兔-Gether（Tu-gether）」迎春年節展，將於大年30（1月21日）、大年初一（1月22日）蒙市主幹道嘉偉街（Garvey Ave.）閃亮登場，屆時慈濟醫療基金會將會派出一輛慈濟大愛眼科醫療車，為民眾提供免費眼科檢查。

慈濟視光學資深醫生林孟潔醫生，將在21日和22日兩天上午10點到下午1點，為民眾提供免費眼科諮詢。林醫生介紹，慈濟大愛眼科醫療車與2014年由愛心人士捐贈，主要是為了服務洛市的一些特定群體，例如許多父母無法陪伴在側的學生、遊民、患有心理疾病的人群，很多時候這些人沒有途徑去接受眼部的檢查、驗光和配鏡，大愛眼科醫療車就會深入這些群體，關注他們的眼部健康。

年節展上，慈濟專業的眼科醫生在為民眾做完初步眼部檢查後，如果有需要，可以將病人轉診到慈濟醫療中心位於阿罕布拉 市（Alhambra）和南艾爾蒙地 市（South El Monte）的診所，接受進一步檢查和治療。除了眼部檢查之外，慈濟還將在年節展上提供免費新冠疫苗注射和專業急救服務，以及為民眾提供各類醫療資訊和Medi-Cal（白卡）辦理。

林醫生說，現在常見的幾種眼部疾病，主要是糖尿病 引起的眼底疾病、白內障、乾眼症及青光眼。例如白內障，有效的預防方法就是出門戴太陽眼鏡，多吃綠色的蔬菜和抗氧化水果，如果看電子產品過多，也可以使用藍光眼鏡來保護視力。

對於那些長期使用電子產品的民眾來說，還很容易患上乾眼症，並且不斷年輕化，林醫生解釋，正常的眼睛表面有一層淚液層，經由眨眼的動作而均勻分布，而乾眼症由於眼睛淚液分泌量不足，導致眼球表面不夠濕潤。林醫生為大家支招，想要避免乾眼症可以掌握一個「3個20」的口訣，也就是每看屏幕20分鐘，就望向20呎遠的地方，保持20秒，充分放鬆眼部肌肉，或者是每看一小時屏幕後，每眨眼一次保持五秒，用力眨眼一分鐘，促進淚液產生。

林醫生提醒，想要保持眼部的健康，最重要的就是每年定期進行眼部和視力檢查，及早發現病徵，因為許多眼部疾病例如青光眼，如果日常忽視檢查，等到病變時程度已經比較嚴重，眼晴受到損害。