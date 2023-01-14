洛縣14歲少女 骨董保時捷改成電動跑車

Frances Farnam和她的保時捷914。（Tinkergineering）

來自洛杉磯縣西拉馬德瑞(Sierra Madre)的一名14歲少女Frances Farnam，正在進行一場特別的汽車 改裝之旅，她致力於將一輛使用汽油的骨董保時捷跑車，改裝成電動跑車。

在前兩年油價 不斷高漲時，Farnam有了一個大膽的想法。她開始通過在家裡的園子內種植葡萄柚和蔬菜，並在當地的農貿市場出售賺錢，總共賺了2000元。她在存了足夠的錢後，購買了一輛1976年的保時捷914。Farnam說914是她的夢想之車，她認為這輛車很好地反映了她的個性。

Frances Farnam正在進行改裝。（Tinkergineering）

然而，她並不滿足於簡單地改造這一輛保時捷車，而是在改造的同時，將它轉化成電動汽車，她表示汽油真的很貴，而且未來電動車 的趨勢顯然更好。

她說，「我正在從 Rhino和Coast Airbrush那裡學習，如何喜歡繪畫和底漆。他一直在教我繪畫的所有基礎知識。 然後我從John Esposito和西拉馬德瑞的Rose Float Barn那裡學會如何焊接」，「我還從Mark Bruns那裡學習所有的電子元件，他有兩輛電動914」。

Farnam還擁有一個Youtube帳號叫做「Tinkergineering」，在社交網絡上她分享自己的改裝過程，得到許多粉絲的支持。而她能夠順利進行這一項大膽又創新的想法，更是得益於父親支持。

Frances Farnam正在進行改裝。（Tinkergineering）

她的父親Dan Farnam 說，對於所有有孩子的父母來說，孩子們正在尋找事情要做，那裡有導師，有豐富經驗的專業人士，他們需要回饋社會。 因此，(我們）也要樂於接受孩子們的想法。Dan表示，他希望在Frances16歲時受到邀請和她一起開車。

Frances Farnam說，「我希望能夠激勵其他同齡和更年輕的孩子，他們不必成年了才能走出去做出改變」。

在2022年的拉斯維加斯汽車零配件展（SEMA）上，Frances Farnam和她的保時捷914得到了許多人的關注。