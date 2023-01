拜登「疫」網打盡移民 引不滿

加州少數族裔媒體聯盟舉辦線上會議,邀請專家討論拜登政府最新移民政策。(圖片來源:會議截圖)

拜登 政府(Biden Admistration)1月5日宣布新的移民政策,將延續執行前總統川普任內的一項移民政策。新發布的政策計畫每個月接受3萬名來自古巴(Cuba)、尼加拉瓜(Nicaragua)、海地(Haiti),還有委內瑞拉(Venezuela)的流動勞工進入美國。

拜登政府沿用川普任內發布的42法案(Title 42),該法案的初衷是在疫情 期間驅逐非法移民 勞工,保護美國人民的健康安全,白宮授權美國國土安全部,將試圖非法越境的移民迅速遣返墨西哥(Mexico)。

沿用42法案的決定引起許多人的不滿,因為總統拜登(Joe Biden)不久前宣布疫情已經過去,現在又用疫情原因為藉口來延續打擊移民的方案。

Werner-Kohnstamm家族基金共同受託人凱斯姆(Edward Kissam)表示,42法案最初是由反移民政策的米勒(Stephen Miller)提出,並非由聯邦疾病防治中心(CDC)提出來緩解疫情。而該法案的內容針對非法移民,隻字未提美國本土的健康安全。凱斯姆表示,這些人利用民眾對疫情的恐慌來解決非法移民問題。目前情況顯示,計畫移民美國的申請者將持續面對困難。

移民中心副主任(Deputy Director for the Immigration Hub)塔爾波(Kerri Talbot)表示,保護非法入境美國的未成年移民的法案「夢想家」(DREAMERs) 並沒有在國會中通過。因為現今的眾議院(House of Representatives)是共和黨(Republican)占多數,他們大多為反對移民的支持者,所以能在眾院通過法案再移至參議院(Senate)表決的機率不高。

此外,在2022年7月22日德州的一名法官漢能(Andrew Hanen)將保護未成年非法移民的法案判為非法,美國國土安全局將禁止接受新的申請。數據顯示,美國移民的人數逐年下降,包括通過合法移民管道的投資移民和技術移民。

Cyrus D. Mehta & Partners PLLC,一間專門處理移民事務的法律公司創辦人鎂塔(Cyrus Mehta)表示,自1990年開始,技術移民人數增長,但是該技術類別每年的上限是不超過7%可獲得綠卡,所以導致許多人才外流。而目前許多大型科技公司也向政府要求改革移民政策。