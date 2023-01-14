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拜登「疫」網打盡移民 引不滿

記者陳懿／綜合報導
加州少數族裔媒體聯盟舉辦線上會議，邀請專家討論拜登政府最新移民政策。（圖片來源：會議截圖）
加州少數族裔媒體聯盟舉辦線上會議，邀請專家討論拜登政府最新移民政策。（圖片來源：會議截圖）

拜登政府（Biden Admistration）1月5日宣布新的移民政策，將延續執行前總統川普任內的一項移民政策。新發布的政策計畫每個月接受3萬名來自古巴（Cuba）、尼加拉瓜（Nicaragua）、海地（Haiti），還有委內瑞拉（Venezuela）的流動勞工進入美國。

拜登政府沿用川普任內發布的42法案（Title 42），該法案的初衷是在疫情期間驅逐非法移民勞工，保護美國人民的健康安全，白宮授權美國國土安全部，將試圖非法越境的移民迅速遣返墨西哥（Mexico）。

沿用42法案的決定引起許多人的不滿，因為總統拜登（Joe Biden）不久前宣布疫情已經過去，現在又用疫情原因為藉口來延續打擊移民的方案。

Werner-Kohnstamm家族基金共同受託人凱斯姆（Edward Kissam）表示，42法案最初是由反移民政策的米勒（Stephen Miller）提出，並非由聯邦疾病防治中心（CDC）提出來緩解疫情。而該法案的內容針對非法移民，隻字未提美國本土的健康安全。凱斯姆表示，這些人利用民眾對疫情的恐慌來解決非法移民問題。目前情況顯示，計畫移民美國的申請者將持續面對困難。

移民中心副主任（Deputy Director for the Immigration Hub）塔爾波（Kerri Talbot）表示，保護非法入境美國的未成年移民的法案「夢想家」(DREAMERs) 並沒有在國會中通過。因為現今的眾議院（House of Representatives）是共和黨（Republican）占多數，他們大多為反對移民的支持者，所以能在眾院通過法案再移至參議院（Senate）表決的機率不高。

此外，在2022年7月22日德州的一名法官漢能（Andrew Hanen）將保護未成年非法移民的法案判為非法，美國國土安全局將禁止接受新的申請。數據顯示，美國移民的人數逐年下降，包括通過合法移民管道的投資移民和技術移民。

Cyrus D. Mehta & Partners PLLC，一間專門處理移民事務的法律公司創辦人鎂塔（Cyrus Mehta）表示，自1990年開始，技術移民人數增長，但是該技術類別每年的上限是不超過7%可獲得綠卡，所以導致許多人才外流。而目前許多大型科技公司也向政府要求改革移民政策。

非法移民 疫情 拜登

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