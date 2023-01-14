洛縣緊急安頓遊民 不排除新聘人力

睡在洛杉磯街頭的62歲街友David Hernandez。（美聯社）

繼洛杉磯新任市長貝斯（Karen Bass）與長堤新任市長里查森（Rex Richardson）宣布以緊急應變措施解決遊民 問題後，洛杉磯縣縣政委員會10日下午以全數同意通過遊民問題解決方案，緊急應變措施（emergency declaration）的第一步，管理「Homeless Initiative」的洛縣執行長辦公室兩周內彙整縣內的亟需解決事項，並提出行政流程簡化的具體可行方案。

最新統計顯示，洛縣境內共有6萬9000位遊民，60%長居洛市街頭。繼洛市與長堤的大動作後，新任縣委霍華特（Lindsey Horvath）與連任縣委巴格（Kathryn Barger）聯手提出緊急狀態 議案。洛縣執行長戴汶波（Fesia Davenport）回覆洛杉磯時報時表示，緊急狀態下每個縣府人員都得繃緊神經、加速行動，不要再被繁文縟節耽擱時間了。她還表示，緊急狀態下，選項可能包括新聘人力，以安頓愈來愈多的街頭遊民。

洛時指出，洛縣縣府雖然每年編列5億元經費給Homeless Initiative，但10日的會議當中，縣政委員承認，縣府做的還不夠多、不夠快。縣委韓珍妮（Janice Hahn）就說，就她的感覺而言，縣府花時間在沒有實效的項目上，也無法滿足民眾的期待，更不能幫助睡在街頭的人。

雖然部分街友受訪時認為，緊急狀態不過就是另一次的官樣文章，對他們的實際困境不會帶來明顯改變。不過洛杉磯加大 （UCLA）的法學名譽教授Gary Blasi 卻說，過去兩三年來，民眾已經對遊民越來越多的趨勢感到厭惡，不能拿出具體作為的政客就會成為民意的下一個箭靶。