周末這樣玩╱死亡谷白晶鹽灘 如白紗地毯

死亡谷鹽灘近貌。（蕭愛╱攝影）

這裡的山寸草難生，山之本色全以真實面貌展現，紋路色彩形態各異，令人驚艷的地形地貌，讓人驚嘆連連。死亡谷(Death Valley)秋冬及春季正是遊覽季節。

影音來源：蕭愛提供

死亡谷在加州 和內華達州之間，從賭城開車過去，約需兩個小時，從加州過去則需三小時。它是阿拉斯加以南、也就是美國本土上最大的國家公園，也是全美最熱、最乾的地方。從10月以後，到來年的5月，氣溫不會極高，適合一遊。

死亡谷給大家印象最深刻的是那一大片白晶鹽海，也有人稱鹽灘之地。英文名Badwater Basin，惡水盆地，低於海平面282呎，全美最低的內陸地區，是西半球第二個低點。群山山下的一片平坦鹽地。像一長條舖著白紗的地毯，遠看以為是雪地，近看才知是特殊的乾湖。許多人不信它是鹹的，還要特別嚐一下，證實它確實是特別鹹的鹽灘。

惡水鹽灘是到死亡谷第一要看的景點，從入口處直走，遇到丁字路口要左轉，順路開到最終點即是。它沒有另外出口，看完景點仍需要依原路回來。

十幾年前曾造訪過死亡谷鹽灘，那時的死亡谷更加原始。現在公園增設許多基礎設施，停車場歸劃整齊，遊客依序進入，只是有時遊客太多，道路為之塞車，需要排隊等候停車位。大家井然有序進進出出。

惡水盆地住著稀有蝸牛

面向鹽灘，公園製作了看板，介紹地理知識，在一片乾旱之地，先民發現此地有泉水，在沙漠中有水是多麼的珍貴，可是一嚐之下居然水是鹹的，來到這裡的人多麼的失望啊，因此將之取名為惡水盆地。幸好惡水盆地的水只是鹹的，沒有毒，有極少水生昆蟲和幼蟲，還有最稀有的動物一一惡水蝸牛，它們只能生存在鹹泉水的邊緣。

目前遊客可以走上鹽灘，中間鹽灘幾乎已經踏平，未來為了保護鹽灘，可能會禁止遊客走上去。只能走在木板上面。有公園Ranger在現場為兒童及遊客解釋此地特殊的地理景觀。更有攝影 家扛著厚重的專業攝影器材，來此拍攝少見的沙漠鹽灘。公園告示牌特別告示：鹽灘很脆弱，請輕裝上陣。

鮮少生物在此，自然缺少生物鏈，沒有小動物也沒有大動物。我們在開車離開鹽灘時，居然見到一隻郊狼（Coyote），瘦弱無精打采的黃色Coyote ，從車陣中穿過，如喪家之犬。此地連草都難生存的地方，居然出現大隻郊狼，不知道牠是怎麼活過來的。

版塊擠壓非河流沖刷

死亡谷地理環境非常特殊，它不是靠河流沖刷改變地質地貌，而是版塊擠壓，盆地下降，山脈上升。鹽灘如何形成的，這裡是研究地理最佳的地方。

1913年曾達134度高溫

死亡谷是世界最熱的地方之一，1913年7月曾經有134度的超高溫。一般夏天也是120度左右，晚上因為兩邊都是山，很難降溫，也是百度以上。炙熱的溫度使夏天的死亡谷變成名副其實的死亡谷。

公園建議在死亡谷旅遊一定要帶足水，多喝水。避免白天最熱的時候進行戶外活動。夏天時盡量走主幹道，如果車子壞了或是沒有汽油，盡量留在車輛旁，等待救援。

死亡谷景檔案

Death Valley Visitor Center

Furnace Creek, CA 92328