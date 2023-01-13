世報年節展／「你好中文」學童 舞蹈、樂器獻藝

除中文教育外，「你好中文」還設計了一套師資培訓項目，為華人提供就業機會。（受訪者提供）

世界日報和蒙特利公園市府等單位合辦的「兔-Gether」迎春年節展，將於1月21和22日隆重舉辦，來自「你好中文」語言學校的小朋友們，屆時將帶來舞蹈表演和樂器演奏，包含揚琴、木琴、非洲鼓、搖鈴、碰鈴等多種樂器。

「你好中文」2012年在南加托倫斯市（Torrance）成立，如今已從最初的語言學校發展為全方位的教育 產業鍊。除中文教育外，「你好中文」還陸續開辦多間幼兒園、線上課程和公立學校課後沈浸班等。「你好中文」不僅為孩子們提供學習語言的環境，更注重培養邏輯思維能力，並通過STEM、藝術等多方面的活動，滿足不同學生的學習需求和喜好。

「你好中文」還設計了一套師資培訓項目，聘請來自中美台的教師隊伍，教學內容包括授課、研討會、工作坊、教學觀摩、實習等。除針對中文老師的培訓課程外，該項目還涵蓋了幼兒教育、課程設計和學校行政管理等方面的內容。學員們最快可以在一年內獲得加州 認證的資格證書，幫助華人在美就業 。