世報年節展／天使樂團 京劇、吉他精采可期

圖左為演奏吉他的齊老師，圖右為京劇程派繼承人玉承秋。（受訪者提供）

世界日報和蒙特利公園 市政府等單位合辦的年節展，將在1月21和22日盛大舉行。來自蒙特利公園市天使 樂團（Angels Fairyland）的老師和同學們也將登台，為觀眾們獻上精彩的尤克里里、吉他、鋼琴和京劇 表演。

天使樂團是以教授青少年樂器和戲曲為主的學習中心，雖然這是天使樂團第一次在世界日報活動亮相，但該機構此前以天使舞團名義經營，已有豐富的表演經驗。受疫情影響，該機構的舞蹈課程停了兩年，機構負責人Apple老師表示十分遺憾。

天使樂團的Mr Caleb老師精通鋼琴和小提琴，他將帶領學生聯合演奏。教授吉他的齊老師是音樂博士，她將帶領學生演奏尤克里里，曲目為「Yankee Doodle Dandy」和「Jasmine Flower」，同時還會和學生一起演奏吉他「Moonlight with Birthmark」和「愛的羅曼史」。

鋼琴陳老師會帶來獨奏，曲目為「排球女將」的主題曲和「珊瑚舞」。京劇老師玉承秋是程派弟子，曾在北京京劇院工作，從澳大利亞遠赴美國教學，在某社媒平台上有幾百萬粉絲。玉老師將會帶來京劇「貴妃醉酒」。

因為這是天使樂團在年節展的首秀，Apple老師表示「有些緊張」，但她相信專業的老師們和辛苦練習的同學們一定能帶來驚豔四座的表演。她還透露，各位老師都「超帥」、「超美」，在業界和家長圈裡有超高人氣。

新的一年，天使樂團希望能有更多華人小朋友加入，一起學習音樂和戲曲，將音樂的快樂和魅力傳播。