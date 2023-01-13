幫幫忙春節送暖 華埠老人收愛心禮包

「幫幫忙基金會」工作人員正在準備物資。（本報記者╱攝影）

春節將至，南加州 公益慈善團體「幫幫忙基金會」1月11日下午在洛杉磯華埠 老人公寓-國泰大廈舉辦「春節送暖」愛心物資發放活動，為老人們分發全新棉被、防寒帽子、圍巾、手套，以及防疫物資、鳳梨酥等，讓他們可以在寒冬中過個溫暖的好年。

在這陰雨連綿的寒冬，「幫幫忙基金會」和駐洛杉磯台北經濟文化辦事處合作，一共準備了300份物資，讓華埠地區的老人家感受到來自台灣的「暖實力」（warm power）。經文處副處長張正育、羅省中華會館主席李金生、中華民國僑務委員廖美華、李健民，以及華埠服務中心執行長伍競群等人到場，為老人送上「愛心大禮包」。

張正育說，幫幫忙基金會自成立以來，與台灣政府以及旅美僑界合作，已捐贈超過500個貨櫃的愛心物資給超過35個國家，基金會創辦人鮑潘曉黛也是來自台灣的台美人，這些都充分體現了台灣的「暖意」。在新年剛開始就有這麼好的慈善活動，希望今後可以和中華會館等僑團合作舉辦更多活動，服務僑民。

鮑潘曉黛表示，中國人常說「老吾老以及人之老」，希望能將這一份新年的氣息帶給國泰老人公寓，讓老人們過個好年，這一次送上的物資都是老人比較需要的，祝願老人們身體健康，萬事如意。

李金生說，非常高興「幫幫忙基金會」來到國泰老人中心，舉辦如此暖心的活動，中華會館和「幫幫忙基金會」有著密切合作，基金會是一個非常有愛心的組織。對於華埠這些處境艱難的老人們，李金生說正在和洛縣縣政委員接洽，來共同解決社區的問題。

伍競群表示，他深知在華埠居住的老人們都很需要幫忙，他們經過多年打拼，最後在這裡定居，「我們要把他們照顧好，非常感謝幫幫忙基金會以及僑領們舉辦這次活動，希望大家能更多的關注居住在國泰公寓的老人群體」。