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洛杉磯臭蟲害 全美排第5

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
臭蟲是夜間活動昆蟲，牠們會從躲藏處爬出來，從熟睡的人身上吸血。（維基百科）
臭蟲是夜間活動昆蟲，牠們會從躲藏處爬出來，從熟睡的人身上吸血。（維基百科）

美國年度臭蟲（bedbug）最嚴重城市名單中，害蟲防治公司 Orkin 將洛杉磯列為全國第五位，與去年相比排名上升七位。芝加哥連續第三年排名第一，其次是紐約和費城

為了創建這份名單，Orkin公司詳細審查2021年12月至2022年11月期間，對住宅和商業樓進行臭蟲處理的城市，得出這個結論。

今年榜單上升幅度最大的城市之一是洛杉磯，排名上升七位，成為全美第五名最嚴重的城市，俄亥俄州（OH）的楊斯城(Youngstown)上升十位，位列第27名。此外，俄亥俄州的托雷多（Toledo），下降七位至第38位，邁阿密下降六位至第45位，舊金山排名第22位，下降三位。

今年全美榜單上排名前十的臭蟲城市，分別是芝加哥、紐約、費城、俄州的Cleveland-Akron、洛杉磯、底特律（Detroit）、印第安納波利斯(Indianapolis)、巴爾的摩(Baltimore)、華盛頓特區、俄州哥倫布（Columbus）。

Orkin公司指出，臭蟲主要是夜間活動的昆蟲，它們會從躲藏處爬出來，從熟睡的人身上吸取血食。臭蟲的顏色通常從紅色到深棕色不等，長約3/16吋，牠們可以通過緊貼衣服、行李和其他個人物品輕鬆地從一個地方移動到另一個地方。昆蟲學家Ben Hottel表示，出租車、公共汽車和飛機也是常見的臭蟲藏身之處，讓這些害蟲有機會搭上毫無戒心的旅行者。

全美排名前10臭蟲城市 資料來源：害蟲防治公司Orkin
全美排名前10臭蟲城市 資料來源：害蟲防治公司Orkin

如果民眾外出旅行，Orkin公司建議以下幾點，幫助識別臭蟲並防止將牠們帶回家中：調查酒店房間是否有蟲害；提起房間內的一些家具並查看是否有臭蟲隱藏點；將行李抬離床和牆壁；打包回家時檢查行李是否攜帶臭蟲；回家後立即將行李中的所有衣物放入烘乾機烘乾30至45分鐘。

有關臭蟲的更多信息，可以在聯邦疾病防治中心(CDC)的網站上找到，Orkin公司也在網站上提供了處理臭蟲的相關技巧。

外出旅行預防臭蟲建議 資料來源：害蟲防治公司Orkin
外出旅行預防臭蟲建議 資料來源：害蟲防治公司Orkin

俄亥俄州 洛杉磯 費城

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