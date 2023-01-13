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台桌排球巡迴賽 LA月底開打

洛杉磯訊
美國台桌排球協會將在洛杉磯舉辦首次全球巡迴賽。（高勝提供）
美國台桌排球協會將在洛杉磯舉辦首次全球巡迴賽。（高勝提供）

美國台桌排球協會擬於1月27至29日在洛杉磯舉辦首次全球巡迴賽（TEQVOLY WORLD TOUR）。美國華人體育家協會特別邀請賽事組織者在賽前，提供華人排球愛好者培訓，希望華人社區有興趣參與者加入。

據美國華人體育家協會發起人高勝表示，台桌排球屬於Teqball運動的一種，是目前在歐美開始流行的新興運動，由多項運動結合，有自己一套比賽規則。對很多華人來說，這項運動還很陌生。台桌排球類似桌球與排球結合，台桌呈現向下彎曲形狀，用打排球的方式雙方交手，各方隊員是兩人或一人。

為進一步推廣這項運動，美國華人體育家協會邀請這次全球巡迴賽的主辦者，於1月15日（周日）在Citrus College體育館，提供華人愛好者免費培訓課程，時間是當天午1時至4時。地址：1000W Foothill Blvd., Glendora, CA 91741。

據悉，此次台桌排球首次全球巡迴賽，分男子雙打，女子雙打，總獎金高達三萬元（美元）。冠軍獎金為4000元，其餘亞軍至第16名，獎金3000元至250元不等。美國華人體育家協會聯絡人：高勝， 電子郵箱：[email protected]

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