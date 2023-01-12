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亞裔參政幽默電影「Lee'd the Way」 13日首映

記者楊青/洛杉磯報導
台灣出生的好萊塢電影演員涂世旻擔任《Lee'd the Way》男主角，飾演亞裔自閉症男子Patrick Lee競選美國總統。（安德森提供）
台灣出生的好萊塢電影演員涂世旻擔任《Lee'd the Way》男主角，飾演亞裔自閉症男子Patrick Lee競選美國總統。（安德森提供）

由華人女婿、曾獲奧斯卡音效獎的好萊塢導演理查安德森（Richard Anderson）執導和製片的亞裔參政輕喜劇電影「Lee'd the Way」，將於13日（周五）在The Buffalo 8首映，同時在亞馬遜Prime和Youtube與全球觀眾見面。

電影描寫一名亞裔自閉症男子Patrick Lee競選美國總統，並與一名美國原住民婦女，聯手尋找解決美國社會問題，兩人在不同背景與共同理想的不斷磨合中，結下戰鬥友誼與浪漫愛情。電影聽起來有點政治味道的嚴肅，不過安德森表示，他希望影片能有1939年的奧斯卡獲獎影片《Mr. Smith Goes to Washington》的輕喜劇味道，「不是蛋糕砸在臉上那種搞笑」，但幽默與風趣貫穿全片。該片先聲奪人，不久前在中美電影節上獲得「金天使獎」「最佳美國獨立電影獎」。

從1973年開始在好萊塢發展，安德森擔任特殊聲效師的「奪寶奇兵」(Indiana Jones)1984年獲得奧斯卡多項大獎。他近年轉變跑道擔任電影導演和製片，與中國合作拍攝「成吉思汗」等影片。而太太、前聯邦教育部副助理部長張曼君數十年在華人社區深耕，更使得安德森對華人和亞裔的生活形態和參政環境瞭解得入木三分。

「美國有了第一位非裔總統，亞裔總統不是不可能的事情」，不過安德森表示，他導演的片子要陳述的不局限於非要出現一個什麼人種的美國總統，而是在這個國度，無論男女、無論種族、無論性別取向，只要有能力，都可能當選總統，而在這期間，需要不同族裔人群的真誠合作，比如遊民問題，甚至競選籌款，都非一己之力能夠完成，必須與人合作，發揮眾長。

影片在2020年美國總統大選首場總統候選人辯論同日開拍，外景大多在洛杉磯地區。太陽谷、好萊塢等為主要外景地，洛杉磯知名的El portal theatre，也作為總統辯論場地進入影片。影片主角、總統亞裔競選人Patrick Lee由台灣出生的好萊塢電影演員涂世旻（Simon Twu）擔任。北嶺州大畢業的涂世旻，2011年出演個人首部電影「洛城往事」，從而正式進入演藝圈，之後在電影「石泉淚」、電視劇「A咖的路」 、愛情喜劇電影「女漢子真愛公式」、  「瑪格麗特的春天」等擔任男主角。

「他非常努力」，安德森表示，由於劇中男主角有自閉症背景，但卻因競選總統需要與很多人溝通，表達自己的政治理念，兩者之間產生強大的戲劇效果，很有看點。演員陣容還包括Carolina Hoyos、Loren Anthony、Johnny Vitelli、Gevrina Catalina、Michaella Russell等。

安德森表示，影片在疫情期間拍攝，非常具有挑戰性。劇組40多人，疫情期間每天開工都得戴口罩，保持社交距離。每天開工人人都要測量體溫，醫護人員現場隨護以防意外。所幸無人感染疫情，順利殺青。

作為導演太太，此次張曼君也在影片中客串一小角，扮演一名有經驗的參政女士，幫助總統選戰。安德森笑言，這是太太第一次在他導演的片子中演出角色。張曼君表示，她擔任的角色雖小，且純屬友情客串沒有報酬，但深深體會到當演員、拍電影都不容易。她說，「你得兼顧動作、表情和台詞等等，與其他演員和場景很好配合，很容易顧此失彼」，短短的鏡頭，她就被先生NG（意指再拍一次）了好幾次，太不容易了。

《Lee'd the Way》13日在聖塔蒙尼卡Buffalo 8影院首映，同時在亞馬遜和油管電影頻道播出。

亞裔參政輕喜劇電影《Lee'd the Way》片花如下:

https://www.youtube.com/watch?v=XZmdEhkrsDg

《Lee'd the Way》導演安德森（右）和太太張曼君（左）。（張曼君提供）
《Lee'd the Way》導演安德森（右）和太太張曼君（左）。（張曼君提供）
台灣出生的好萊塢電影演員涂世旻（右）擔任《Lee'd the Way》男主角，飾...
台灣出生的好萊塢電影演員涂世旻（右）擔任《Lee'd the Way》男主角，飾演亞裔自閉症男子Patrick Lee競選美國總統。（安德森提供）

電影 亞裔 導演

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