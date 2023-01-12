FAA電腦出包 LAX航班300延誤22取消

美國聯邦航空管理局電腦系統故障，導致LAX有約300個進出航班延誤。（LAX圖片）

美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）電腦中斷，一夜之間引發罕見的全國性航空公司航班停飛，洛杉磯國際機場 （LAX ）和其他全國各地機場的航班延誤並取消。

FAA宣布，11日早上6時左右電腦故障才解除，美國各地正逐步恢復正常的空中交通運營，但是損害已造成。

在洛杉磯國際機場，截至11日上午晚些時候，有22個航班取消。據航班跟踪網站 FlightAware統計，在LAX有超過300個進出航班延誤。在全國範圍內，有8100多個在美國境內和進出美國的航班延誤，約有1200個航班取消。

好萊塢的布班克機場有51次航班延誤和14個航班取消，而橙縣的約翰韋恩機場有81個航班延誤和9個航班取消。長堤機場有30個航班延誤和十個航班取消。目前尚不清楚這些延誤和取消的航班中，有多少是由於FAA電腦故障導致的。

根據 FAA的說法，該機構的「給飛行員通知」（Notice To Airmen，NOTAM）系統「失敗」並導致航班停飛。「給飛行員通知」的功能是將基本信息通知飛行操作人員。FAA已命令航空公司暫停所有國內航班，直到東部時間11日上午9點，允許該機構驗證航班的完整性和安全信息才可飛行。

拜登 總統聽取了交通部長關於FAA系統中斷的簡報，白宮新聞秘書 Karine Jean-Pierre推文表示，目前沒有網絡攻擊的證據，但總統指示交通部對事故原因進行全面調查，美國聯邦航空局將提供定期更新。

FAA表示，在停運期間已在天空中飛行的所有航班在著陸時都是安全的，「給飛行員通知」系統主要提醒飛行員注意關閉的跑道、設備停電，及沿飛行路線或在某個位置的其他潛在危險。該系統中斷可能會影響飛行。