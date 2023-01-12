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「何以·彼岸」晚會 捐畫慶新春

新港灘訊
何振岱文化研究美國基金會和彼岸文化傳媒，春節前夕在新港灘舉辦「何以·彼岸Experience Be An 2023 Gala」 ，與南加州華洋中華文化和藝術愛好者及推廣者共度農曆新春。（何欣晏提供）
何振岱文化研究美國基金會和彼岸文化傳媒，春節前夕在新港灘舉辦「何以·彼岸Experience Be An 2023 Gala」 ，與南加州華洋中華文化和藝術愛好者及推廣者共度農曆新春。（何欣晏提供）

何振岱文化研究美國基金會和彼岸文化傳媒集團，春節前夕在新港灘文藝復興酒店舉辦「何以·彼岸Experience Be An 2023 Gala」，與南加州華洋中華文化和藝術愛好者及推廣者共度農曆新春。

加州眾議員Diane Dixon，格蘭杜拉市議員Michael Allawos、舊金山灣區聯合市（Union City）首位華人市議員王燿明（Jeff Wang）等民選官員，以及曹星原，王瑞芸，宋昕等藝術家們出席當天晚會，舊金山中華藝術學會也專門由會長張培椿領隊、顧問Lily Xu、秘書長鄧佳妮等，攜帶他們的創作作品參加晚會。

晚會特別邀請著名紐約當代藝術家宋昕，創作一隻昂首挺胸，身著福蓮的「祿」角兔Jackalope，為現場增加了濃濃的春節氣氛。

何振岱文化研究美國基金會創始人、彼岸文化傳媒集團執行長何欣晏（Tina He）表示，該基金會計劃與洛杉磯AFF亞洲電影節合作舉辦一場別開生面的藝術節。

當晚的捐畫和默拍最受歡迎。著名藝術家徐建華將自己創作，老師溥心畬題字的作品「仕女圖」捐給了爾灣加大；彼岸文化傳媒集團聯合創始人王檑，也代表彼岸向爾灣加大追捐徐建華老師的溥心畬作品「蘆雁圖」的限量高清數碼復刻。這兩幅極具藝術價值的畫作的捐贈，讓更多的年輕人可以欣賞到中國傳統文化的魅力。

何振岱文化研究美國基金會和彼岸文化傳媒，春節前夕在新港灘舉辦「何以·彼岸Expe...
何振岱文化研究美國基金會和彼岸文化傳媒，春節前夕在新港灘舉辦「何以·彼岸Experience Be An 2023 Gala」 ，與南加州華洋中華文化和藝術愛好者及推廣者共度農曆新春。左至右：王瑞芸、藝術家曹星原、何振岱文化研究美國基金會負責人何欣晏、藝術家宋昕。（何欣晏提供）
何振岱文化研究美國基金會和彼岸文化傳媒，春節前夕在新港灘舉辦「何以·彼岸Expe...
何振岱文化研究美國基金會和彼岸文化傳媒，春節前夕在新港灘舉辦「何以·彼岸Experience Be An 2023 Gala」 ，與南加州華洋中華文化和藝術愛好者及推廣者共度農曆新春。（何欣晏提供）

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