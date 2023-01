「何以·彼岸」晚會 捐畫慶新春

何振岱文化研究美國基金會和彼岸文化傳媒,春節前夕在新港灘舉辦「何以·彼岸Experience Be An 2023 Gala」 ,與南加州華洋中華文化和藝術愛好者及推廣者共度農曆新春。(何欣晏提供)

何振岱文化研究美國基金會和彼岸文化傳媒集團,春節前夕在新港灘文藝復興酒店舉辦「何以·彼岸Experience Be An 2023 Gala」,與南加州 華洋中華文化和藝術愛好者及推廣者共度農曆新春。

加州眾議員Diane Dixon,格蘭杜拉市議員Michael Allawos、舊金山 灣區聯合市(Union City)首位華人市議員王燿明(Jeff Wang)等民選官員,以及曹星原,王瑞芸,宋昕等藝術家們出席當天晚會,舊金山中華藝術學會也專門由會長張培椿領隊、顧問Lily Xu、秘書長鄧佳妮等,攜帶他們的創作作品參加晚會。

晚會特別邀請著名紐約當代藝術家宋昕,創作一隻昂首挺胸,身著福蓮的「祿」角兔Jackalope,為現場增加了濃濃的春節氣氛。

何振岱文化研究美國基金會創始人、彼岸文化傳媒集團執行長何欣晏(Tina He)表示,該基金會計劃與洛杉磯AFF亞洲電影節合作舉辦一場別開生面的藝術節。