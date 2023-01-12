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慶生返家 突遭入侵者潑熱水 韓國城女子嚴重燙傷

記者趙健／綜合報導
Lucas的眼睛、面部和胸前嚴重燙傷。（GoFundMe）
Lucas的眼睛、面部和胸前嚴重燙傷。（GoFundMe）

家住洛杉磯市韓國城的一對情侶，在外慶生返回公寓時，遭非法闖入者潑滾燙熱水，導致二級和三級燙傷。

據了解，悲劇發生於1月5日午夜，當天正是受害者Lucas的生日，她和男友Sarvey剛剛慶生完回到公寓。然而，當Lucas開門的那一刻，一盆沸水迎面潑過來，她的臉部和胸前立即被大面積燙傷。而當Sarvey衝上前時，一名陌生男子正揮舞著大刀站在他們面前，身後廚房的爐火全部被打開。

所幸鄰居們提前發現了這次非法闖入者後立刻報警，警方才得以很快到達現場將嫌疑人逮捕。 Lucas也因嚴重燙傷被送往醫院治療。

Sarvey向主流媒體表示，雖然闖入者很快被逮捕，但他對家裡的破壞嚴重。不僅在地板上大小便，還洗劫了整個房子，毀壞了一堆植物。唯一值得慶幸的是，他們的寵物狗沒有遭到傷害。

這對情侶的友人之後替他們在眾籌網站GoFundMe設立了捐款通道，希望能幫助這對生日當天慘遭傷害的情侶。

而根據替他們設立的GoFundMe頁面，他們的友人指出：「Lucas的右臉和眼睛以及整個胸部都被燙傷，她正遭受著精神痛苦以及身體的極度不適。我們希望她可以在沒有經濟壓力、搬家費用、醫療費用和工資損失負擔的情況下痊癒。」

警方表示，這名嫌疑人叫Gonzalo Martinez，因使用致命武器襲擊他人被捕，他同時還將面臨盜竊指控。目前尚不清楚他是否是遊民，也不清楚他是如何進入公寓。

有愛心人士捐款後留言，「世上竟有如此惡趣味，我的心和你的心都碎了。送你祈禱、愛和擁抱，願上帝賜予你力量和安慰來承受這一切。」

GoFundMe 遊民 洛杉磯

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