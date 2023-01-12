爾灣第3家H Mart新開張 民眾搶優惠過新年 湧現車陣

爾灣市第三家H Mart超市開張吸引人潮。（記者蕭迪玉/攝影）

亞裔 居民約占45% 的爾灣 市，11日迎來第三家「漢亞龍超市」（H Mart）。據超市主管表示，爾灣市去年8月才開幕的第二家H Mart，吸引各族裔消費者上門，其中至少一半是華裔消費者。

爾灣市最新的H Mart超市位在五號公路以北，11日上午10時起正式對外營業，這是H Mart在南加州的第14家分店。

新店占地5萬3341平方呎，與爾灣市的第二家H Mart同樣是接收關閉的Albertson超市，超市內部經過裝潢後，呈現出全新風貌。入口處及美食 廣場的大電視牆融入時尚元素，走道的動線規劃寬敞，展現H Mart提升購物體驗的企圖。超市內的標示牌大多採用英文、韓文及中文並列，以符合多元族裔居民的需求。

新店中還包括一座超大的美食廣場，內有六家店面，提供韓式餃子、韓式燒烤及豆腐煲、傳統韓式料理、韓式特色中華料理、韓式街頭小吃，及韓國連鎖烘焙店。

H Mart此次新店開張並未安排市府官員剪綵儀式，而是以贈送禮品來吸引居民，造成位於爾灣大道（Irvine Blvd）以及庫爾富街（Culver Drive）交叉口處的Northpark商場，出現平日難得一見的車陣與人潮。由於經歷去年8月第二家H Mart開張時，人人搶買龍蝦的場面後，這次超市特別加派人手，以維持現場秩序。

一位排隊的華人說，再過十天就快過農曆年了，他想趁著新店開張優惠期，採買海鮮及肉品之類的火鍋食材。雖然開幕日是星期三，排伍中也有全家大小一起出動，準備搶先體驗美食廣場的各族裔居民。

由於亞裔人口年年增加，爾灣市近年來有多家以亞洲食材為主的超市進駐，除了現有的兩家大華超市之外，還有Zion、Mitusuwa、Seafood City等亞洲超市，讓居民選擇食材上更加便利。