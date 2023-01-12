亞凱迪亞學區6小學 同獲2023年加州傑出學校
亞凱迪亞學區六所小學，及其替代教育計畫（Alternative Education Programs），有史以來第一次同時獲得加州教育廳(State Department of Education，簡稱CDE) 認可，被評為2023年加州年度傑出學校。
教育廳自1985年創立加州傑出學校計畫以來，亞市學區所有中小學都曾至少一次被評選為加州傑出學校。但這次是亞市學區六所綜合小學Baldwin Stocker、Camino Grove、Highland Oaks、Holly Avenue、Hugo Reid 和 Longley Way ，及其替代學習項目Rancho Learning Center首次同時獲得傑出學校榮譽。
亞市學區總監David Vannasdall博士表示，這份喜悅和榮譽無法用言語表達，加州只有不到6%的公立小學能獲得年度傑出學校殊榮，而亞市學區一次有六所小學能同時獲得榮譽，實在令人激動。亞市學區同時在加州的各個學區中並列第五，在洛杉磯縣中排名第二，洛縣今年有70所學校獲得傑出學校稱號。
此外，亞市學區的Rancho學習中心，是加州僅有兩個獲得這一認可的替代教育項目之一。亞市學區教育服務部門助理學監Brent Forsee博士表示，這一歷史性時刻證明學區在疫情期間，繼續滿足學生需求努力的認可。
加州傑出學校計畫主要表彰公立教育機構，其教育工作者、員工和領導者在支持學生學習和發展方面，表現出非凡的才能、創新和成功。
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