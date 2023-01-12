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亞凱迪亞學區6小學 同獲2023年加州傑出學校

記者張宏／洛杉磯報導
亞凱迪亞學區六所小學及其另類教育計劃第一次同時獲得加州教育廳認可，被評為2023年加州傑出學校。（亞市學區提供）
亞凱迪亞學區六所小學及其另類教育計劃第一次同時獲得加州教育廳認可，被評為2023年加州傑出學校。（亞市學區提供）

亞凱迪亞學區六所小學，及其替代教育計畫（Alternative Education Programs），有史以來第一次同時獲得加州教育廳(State Department of Education，簡稱CDE) 認可，被評為2023年加州年度傑出學校。

教育廳自1985年創立加州傑出學校計畫以來，亞市學區所有中小學都曾至少一次被評選為加州傑出學校。但這次是亞市學區六所綜合小學Baldwin Stocker、Camino Grove、Highland Oaks、Holly Avenue、Hugo Reid 和 Longley Way ，及其替代學習項目Rancho Learning Center首次同時獲得傑出學校榮譽。

亞市學區總監David Vannasdall博士表示，這份喜悅和榮譽無法用言語表達，加州只有不到6%的公立小學能獲得年度傑出學校殊榮，而亞市學區一次有六所小學能同時獲得榮譽，實在令人激動。亞市學區同時在加州的各個學區中並列第五，在洛杉磯縣中排名第二，洛縣今年有70所學校獲得傑出學校稱號。

此外，亞市學區的Rancho學習中心，是加州僅有兩個獲得這一認可的替代教育項目之一。亞市學區教育服務部門助理學監Brent Forsee博士表示，這一歷史性時刻證明學區在疫情期間，繼續滿足學生需求努力的認可。

加州傑出學校計畫主要表彰公立教育機構，其教育工作者、員工和領導者在支持學生學習和發展方面，表現出非凡的才能、創新和成功。

學區 加州 教育

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