禁用瓦斯爐 政府管太多？

洛城新語

聯邦政府最快今年底，會規定家庭禁用瓦斯爐和熱水器。理由是美國65萬兒童罹患氣喘，占所有氣喘病例13%，疑與瓦斯爐燃燒後釋出一氧化碳和懸浮微粒有關。這類氣體還被指為可能與心血管等疾病、癌症有關。

美國至少四成家庭使用瓦斯爐煮食，更多家庭也用瓦斯熱水爐供應熱水，還有冬天取暖等。 一旦被禁，如須更換家中設備，使用電能成本等，都增加民眾支出。

不少人懷疑，政府是不是管太多了，對使用上百年的家庭瓦斯設備「革命」，很像是沒事找事，就像加州 醞釀立法，禁止商家列印收據給顧客，指這樣可節省紙張使用，有利環保。

部分共和黨人或反對禁用瓦斯爐的人說，禁用瓦斯爐，不如先禁止吸菸、禁止開車，暗指民主黨 人找這些議題炒作，標榜重視環保和民命。它的邏輯和電動車 取代汽油車一樣，雖然減排，但瓦斯、煤和石油發電同樣在汙染地球，且電動車電池、太陽能板等報廢後產生大量新汙染物，環保效益可能被誇大了。

很多華裔家庭煮食或家用熱水等使用瓦斯，因為瓦斯爐加熱比電爐快，容易控制火候，瓦斯價格也略低於電費。很多人不喜歡電爐，如今政府想禁用瓦斯爐，有些理由感覺是自相矛盾。

譬如怕瓦斯產生汙染物，影響民眾安全，但美國住宅早就強制廚房或家中通道、房間須安裝二氧化碳洩漏或火警警報器；人類使用上百年的瓦斯爐，為何變「凶器」了？是過去科技沒發現它的缺點，或政客誇大了？環保人士過去說，用瓦斯比用電排放廢氣更少更環保，瓦斯車、電動車因此誕生，後者大行其道，現在卻要禁用瓦斯，有些矛盾。

自由派政客喜歡找各種理由，推翻既定事實，卻用科學、環保或平權來包裝。譬如推動無性別化，求職、填履歷表或申請大學等，禁止詢問性別，很多表格不敢設性別欄了，以致部分民主黨勢力大的藍州開始男女不分、強調跨性別或變性自由，學校宿舍、公共場所洗手間男女混用，讓一些女性失去安全感。

加州也醞釀立法，禁止商家列印收據，改為電子郵件傳送。問題是，不是所有民眾都用電郵，買東西不給收據，顧客權利反而沒保障。何況小小一張紙條，禁用雖積少成多，可減少砍樹造紙，但工商業大量使用紙箱，電商郵購盛行後，紙箱用量是過去數十倍，小小收據只要能回收循環再利用，有必要立法禁止列印嗎？

紐約市規定七層以下新建築，不准再用瓦斯爐；加州2030年前將停售瓦斯爐和瓦斯熱水器，理由都是減碳。這類小題大作，譁眾取寵，以彰顯「先進」，未必真的在保障民眾安全或珍惜地球，反而有標新立異擾民之嫌。

瓦斯排放導致兒童氣喘的懸浮微粒有多嚴重，需要更多科學研究證明；如屬微量，警告公眾，注意通風或提防即可，全面禁用瓦斯勞民傷財，很像政治炒作。這些民主黨人的傑作，是否真的符合環保，同樣充滿爭議。